Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, ha tildado este viernes de «anormal» el modelo de negociación del ‘Decreto Canarias’ y acusado al Gobierno regional de levantar «falsas expectativas» a la población.

En una entrevista concedida a ‘Canarias Radio’ y recogida por Europa Press ha apuntado que el formato escogido «no tiene un orden lógico» porque se ha presentado ante los medios de comunicación una propuesta «poniendo unas cantidades para que otro gobierno las asuma«. «No, hombre, las cosas se hacen de otro modo», ha agregado.

Socialistas canarios

Torres, que también es secretario general de los socialistas canarios, pone como ejemplo la negociación del decreto de menores migrantes porque «hubo un montón de reuniones, muchísimos encuentros» e intercambio de documentación hasta que se acordó en Canarias, se aprobó en Consejo de Ministros, «luego no se aprobó en el Congreso de los Diputados» y finalmente logró sumarse otro grupo parlamentario a la convalidación.

Ha insistido en que el decreto va más allá de la ‘agenda canaria’, el Estatuto de Autonomía y los PGE –ahí no está la petición de financiar la contratación de 1.400 efectivos de la Policía Canaria o la bonificación del 60% en el IRPF en La Palma y La Gomera— y negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hubiera «comprometido» en la reunión del pasado agosto en Lanzarote a impulsar el decreto.

Ministra de Hacienda

Según Torres, el acuerdo pasaba por contactar con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cerrar un decreto con aspectos pendientes del año 2025, como las ayudas para La Palma, que se aprobaron finalmente en diciembre.

Incluso se plantearon medidas energéticas para evitar ‘ceros’ en las islas, a raíz del ocurrido en julio en La Gomera, pero el decreto no salió adelante en el Congreso por el rechazo de PP y Vox.

Elecciones Generales

Torres no entiende que CC se esté replanteando su acuerdo de legislatura con el PSOE dado que la ‘agenda canaria’ se está cumpliendo y hay de plazo hasta 2027, por lo que no ve «lógico» introducir un nuevo texto a año y medio de las próximas Elecciones Generales.

En ese sentido ha pedido volver a la «agenda del sentido común y del diálogo de las administraciones» y ahí enmarcado también la propuesta del PSOE de aprobar un decreto de competencias exclusivamente autonómicas.

«O sea, tú le estás pidiendo a Madrid que te apunte o te asuma cuestiones de competencia tuya y cuando nosotros le decimos, bien, incluye en ese decreto cuestiones que tú puedes aprobar en el seno del Consejo de Gobierno, que son competencias tuyas, y nos dices que no», ha señalado.

Evidencias de erupción

En cuanto a la actividad sísmica en el Teide, Torres, ha admitido este viernes que los tremores que se están produciendo en el Parque Nacional del Teide «están fuera de lo que eran los últimos años», pero ha asegurado no hay «evidencia de una erupción inmediata«.

Así lo ha sostenido el ministro socialista en una entrevista en ‘Canarias Radio’, recogida por Europa Press, en la que ha avisado de que los canarios, y las instituciones, deben estar «muy preparados» para prevenir, puesto que «nadie puede evitar» que la lava del volcán salga de la tierra.

Erupción en Tenerife

En este sentido, ha indicado que una erupción en Tenerife conllevaría una situación distinta a la erupción volcánica de La Palma en 2021, «solamente por nivel de población».

Por ello, el también expresidente canario ha agregado que los científico trabajarán en la prevención para, llegado el caso, agilizar los desalojos de personas con problemas de movilidad, como se hizo en 2021 con la erupción del volcán de La Palma.

De todos modos, Torres ha hecho un llamamiento a la «calma» y ha insistido en que el peligro de erupción volcánica no es inminente, aunque recordando que el archipiélago está sobre «tierra volcánica».

Postura frente a Felipe González

Torres, ha insinuado este viernes que el expresidente del Gobierno Felipe González, no debería estar en el PSOE después de las últimas críticas que ha lanzado y su afirmación de que votará en blanco porque no quiere apoyar a Pedro Sánchez.

No obstante, ha admitido que tendrán que hacer autocrítica porque están perdiendo apoyos, pero cree que también el PP la debe hacer por estar engordando a la ultraderecha.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Canarias Radio, recogida por Europa Press, en la que ha criticado los ataques de Felipe González y aunque ha dicho que el expresidente puede «opinar lo que quiera» también ha apuntado que «él no es cualquiera».

El ministro asegura que él nunca criticaría a su organización política junto con partidos y medios que «atacan históricamente» al PSOE y cree que González tampoco lo debería hacer. En este punto, ha insinuado que el histórico dirigente del PSOE no debería estar en la organización.

Declaraciones de Torres

Lo ha hecho recordando una frase del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien dijo: «cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido«.

Ángel Víctor Torres ha señalado que le «apena» escuchar a Felipe González y le ha recordado que sus compañeros también se «fajaron» por él y aguantaron momentos muy difíciles para la organización, teniendo que salir a la calle a defender sus siglas.

El expresidente también criticó que su partido no haga autocrítica tras las derrotas sufridas en Extremadura y Aragón, ante lo que Ángel Víctor Torres ha admitido que deben hacerla porque están perdiendo apoyos. No obstante, ha señalado que sí hay «reflexión» interna ya que el PSOE, ha dicho, es el «partido más democrático que existe».