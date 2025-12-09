ES NOTICIA

Trabajadores de medios de comunicación públicos piden frenar las privatizaciones

Redacción RTVC
Los empleados de medios de comunicación públicos autonómicos se han concentrado en el Congreso para pedir que se frenen las privatizaciones y las injerencias políticas

Declaraciones: Raquel Quiñones, representante de los trabajadores de La Radio Canaria / Aday Domínguez, presiente del Comité Intercentros de Televisión Canaria

Los trabajadores de los medios públicos autonómicos reclaman medidas urgentes, han afirmado, contra las «privatizaciones». Una acción en la que han estado presentes los comités de la radio y la televisión pública de Canarias.

Trabajadores de medios públicos autonómicos delante del Congreso. Imagen RTVC
“Nos hemos venido aquí al Congreso a hablar con los diputados, a explicarles por qué hemos venido, por qué se deben frenar estas privatizaciones y también para evitar las injerencias políticas», según ha señalado Raquel Quiñones, representante de los trabajadores de La Radio Canaria.

Por su parte, Aday Domínguez, presidente del Comité Intercentros de Televisión Canaria, ha señalado que “el medio externalizado es un medio manipulado, los representantes de los trabajadores tanto de la radio como de la Televisión Pública de Canarias decimos no, decimos no a la externalización”.

