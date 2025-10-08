El acuerdo entre ambas administraciones permitirá incorporar cinco guaguas al servicio municipal de La Laguna, reforzando líneas con alta demanda como la 206

El Ayuntamiento de La Laguna ha sumado cinco nuevas guaguas a su parque móvil para reforzar las líneas de transporte urbano y mejorar el servicio a los usuarios. Los vehículos, procedentes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se incorporan tras la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas administraciones que impulsa el trabajo conjunto en materia de movilidad.

Acuerdo de La Laguna y Santa Cruz para reforzar y mejorar el transporte urbano

El acuerdo fue firmado por los concejales de Movilidad Sostenible de ambos municipios, Domingo Galván y Evelyn Alonso, en un encuentro institucional que consolida la cooperación la cooperación intermunicipal y promueve una gestión más coordinada de los recursos públicos.

La incorporación de estos vehículos permitirá optimizar las líneas de alta demanda, como la 206, mientras se completa el proceso de adquisición y puesta en marcha de nuevos vehículos municipales.

El concejal de Movilidad Sostenible de La Laguna, Domingo Galván, destacó que “este acuerdo con Santa Cruz refleja la importancia del trabajo colaborativo entre administraciones para dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos y vecinas. Con la incorporación de estos vehículos reforzamos el servicio y mejoramos la movilidad interna del municipio”.

Modernizar la flota

Galván añadió que “esta medida se complementa con el encargo de compra de nuevos vehículos, que permitirá renovar y modernizar la flota de transporte público, avanzando hacia un modelo más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades de La Laguna”.

Por su parte, la concejala de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, subrayó que “este tipo de acuerdos entre municipios vecinos son un ejemplo de cooperación institucional y de aprovechamiento responsable de los recursos, contribuyendo a mejorar el servicio público y a optimizar los medios disponibles”.

Las guaguas se pondrán en servicio a la mayor brevedad posible, una vez completadas las revisiones técnicas y tareas de adecuación por parte del Ayuntamiento de La Laguna.

Con este acuerdo, La Laguna y Santa Cruz consolidan una línea de trabajo colaborativo orientada a la movilidad sostenible, la eficiencia en la gestión pública y la mejora continua de los servicios municipales, en beneficio directo de la ciudadanía.