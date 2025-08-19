Las instalaciones del CEIP María Milagros Acosta García de Puerto Naos albergaba el centro de control de gases de Puerto Naos y La Bombilla

El Cabildo de La Palma traslada el centro de control de emisiones de gases de Puerto Naos y La Bombilla. Imagen Cabildo de La Palma

El Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane han iniciado los trabajos de traslado del centro de control de emisiones de gases de Puerto Naos y La Bombilla, que hasta ahora se encontraba ubicado en las instalaciones del CEIP María Milagros Acosta García.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha destacado que esta acción tiene como objetivo principal permitir que el centro educativo pueda ser rehabilitado y esté listo para recibir al alumnado al inicio del próximo curso escolar.

Sergio Rodríguez visitó las obras que ya se están ejecutando junto al viceconsejero para la Recuperación Social y Económica de La Palma, Pedro Afonso, y la concejala de Urbanismo de Los Llanos de Aridane, Tamara Acosta, donde pudieron comprobar los avances que ya se han realizado.

Nuevo emplazamiento

El nuevo centro de control se ubicará en un terreno anexo al colegio, a las afueras del barrio de Puerto de Naos. Para ello, se están realizando labores de adecuación, movimiento de tierras y urbanización en el solar adyacente.

En este nuevo emplazamiento, según informa el Cabildo, se instalarán contenedores que habían servido como vivienda provisional para personas afectadas por la erupción volcánica. Ahora tendrán otro uso acogiendo las operaciones del centro y su personal.

Sergio Rodríguez ha afirmado que esta medida forma parte del compromiso del Cabildo de La Palma para recuperar la normalidad en la zona y mitigar los efectos de la erupción volcánica. La reubicación del centro de control de emisiones es un paso clave para facilitar el regreso de la comunidad educativa. El objetivo es seguir avanzando en la recuperación de la vida cotidiana en los barrios de Puerto Naos y La Bombilla.