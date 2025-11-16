ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Tres heridos tras la colisión de cuatro vehículos en la TF-5, a la altura de Santa Úrsula

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a tres heridos y los trasladó al Hospital Universitario de Canarias y a Hospiten Rambla

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a tres heridos y los trasladó al Hospital Universitario de Canarias y a Hospiten Rambla
Imagen archivo RTVC.

Tres personas, de entre 27 y 44 años de edad, han resultado heridas en la tarde de este sábado tras producirse la colisión de cuatro vehículos en la TF-5, en el punto kilométrico 30, en sentido norte, a la altura del municipio de Santa Úrsula, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Recursos de emergencia

El suceso se produjo sobre las 19:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la colisión múltiple de cuatro vehículos, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a tres heridos y los trasladó al Hospital Universitario de Canarias y a Hospiten Rambla.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El juez ordena de nuevo el desahucio de la familia con seis menores en Ingenio

Atención temprana y apoyo familiar, claves para la inserción laboral de personas con discapacidad, según expertos

AD Ceuta FC vs CD Leganés: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

‘Salvar El Puertito’ convoca este domingo una manifestación en Adeje

Candelaria celebra el 21º Encuentro de Bandas Infantiles y Juveniles “Juan Abilio Alonso Fariña”

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025