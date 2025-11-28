El presidente estadounidense vincula el tiroteo en Washington con su plan para frenar la inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el fallecimiento de la agente de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom. La joven de 20 años murió tras un tiroteo ocurrido a pocas manzanas de la Casa Blanca. El presidente informó del deceso durante una conversación con militares por el Día de Acción de Gracias.

Pequeño altar conmemorativo con flores y una bandera estadounidense frente a la estación de metro Farragut West en Washington DC | Europa Press / Mehmet Eser

Trump definió a Beckstrom como “una persona joven, magnífica y muy respetada” y recordó que inició su servicio en junio de 2023. El mandatario afirmó que la agente murió tras ser “brutalmente atacada” por un ciudadano afgano.

El presidente responsabiliza a la administración Biden

Trump aseguró que el sospechoso era un afgano “traído por la anterior administración”. Criticó la salida de Afganistán y denunció un “caos total” durante las evacuaciones. Sostuvo que los más fuertes lograron subir a los aviones mientras otros quedaban atrás.

El mandatario afirmó que “todo eso nunca debería haber ocurrido” y defendió que las tropas deberían haber salido de Bagram. También reiteró su intención de recuperar esa base, una idea que los talibán rechazan.

Un tiroteo que reaviva el debate migratorio

Trump volvió a vincular el suceso con la inmigración. Declaró que Estados Unidos debe controlar totalmente quién entra y permanece en el país. Aseguró que, en su mayoría, los migrantes “entran ilegalmente” y que el país “no los quiere”.

Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que revisará los permisos de residencia de personas de 19 países catalogados de “especial preocupación”. Esos países coinciden con los incluidos por Trump en una proclamación de junio, entre ellos Afganistán, Irán, Somalia, Cuba y Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump | Europa Press / Andrew Leyden

La Fiscalía prepara cargos contra el sospechoso

El sospechoso, identificado como Ramanulá Lajanwal, tiene 29 años. Vivía en Washington con su familia y llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones del Gobierno Biden. La CIA confirmó que trabajó con una unidad militar de Kandahar respaldada por la agencia.

La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, acusó al hombre de tres cargos de agresión con intención de matar y de uno por posesión ilegal de armas. En caso de condena, podría recibir hasta 15 años de prisión. Pirro afirmó en X que ya es momento de “vengar su muerte y hacer justicia”.

La fiscal general apunta a la pena de muerte

La fiscal general, Pam Bondi, fue más lejos. Aseguró que “habrá justicia para Sarah” y afirmó que, gracias a Trump, la pena de muerte ha vuelto. En la Fox, añadió que la Fiscalía haría “todo lo posible” para pedir esa condena.

Bondi indicó que los cargos dependerán de la evolución de los dos guardias heridos. Si ambos sobreviven, pedirán cadena perpetua por cargos de terrorismo.

Trump anuncia una “pausa permanente” a la inmigración del «tercer mundo»

Horas después, el presidente publicó un mensaje en Truth Social. Prometió “pausar permanentemente” la migración desde “todos los países del tercer mundo”. Añadió que eliminará “millones de admisiones ilegales” y expulsará a quien “no sea un activo neto” para Estados Unidos.

Trump aseguró que retirará todas las ayudas federales a quienes no sean estadounidenses y que desnaturalizará a quienes “socaven la tranquilidad nacional”. También afirmó: “Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación”.

En otro mensaje, definió esa situación como una “disfunción social” causada por la llegada de refugiados y migrantes. Según él, el número de recién llegados sería “mucho mayor” que las cifras oficiales.