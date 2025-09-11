Las dos selecciones disputarán su partido con Sengun y Antetokounmpo como nombres a seguir

Turquía y Grecia se verán las caras en las semifinales del Eurobasket este viernes a las 19:00 horas tras ganar a Polonia (91-77) y Lituania (76-87), respectivamente, con grandes actuaciones de sus grandes estrellas, el pívot Alperen Sengun y el ala-pívot Giannis Antetokoumpo.

La selección turca llega al partido con buenas sensaciones y como una de las referencias del torneo donde su buen juego y una plantilla completa han demostrado sus aspiraciones para conseguir su primer Eurobasket.

Turquía y Grecia se juegan en un duelo histórico su pase a la final. EFE/EPA/TOMS KALNINS

Por otro lado, Grecia, antigua rival en el grupo C de España y verduga en su último partido en la competición, demuestra que su máxima estrella, Giannis Antetoukounmpo, es una de las figuras más témidas del torneo junto a un juego combinado a través de la batuta de Spanoulis.

Candidatos a MVP

El interior de los Houston Rockets, Alperen Sengun, y el alero de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, siguen ganando peso para posicionarse como mejores jugadores del torneo donde el joven pívot ha demostrado ser un interior de máximo nivel mundial.

El partido de cuartos de final frente a Polonia donde culminó como el quinto jugador en lograr un triple-doble en el torneo desde el año 1995 al anotar 19 puntos, capturar 12 rebotes y repartir 10 asistencias, demuestran sus aspiraciones a favorito por el MVP de la competición.

El interior de los Houston Rockets, Alperen Sengun, es uno de los favoritos a MVP del partido

Otros nombres en la plantilla turca son Shane Larkin, el base de Anadolu Efes y ex jugador NBA y del Baskonia, Cedi Osman, alero del Panathinaikos y ex jugador NBA, o el exterior Furkan Korkmaz demostrando el gran nivel en cada faceta del juego y mostrándose como favoritos para el duelo.

Por otro lado, Grecia rompió el maleficio de los cuartos de final, eliminatoria en la que había caído en cuatro de sus últimas cinco participaciones, y seguirá peleando por conquistar un título que ya ha ganado en las ediciones de 1987 y 2005.

Últimos enfrentamientos

Cuadro del Eurobasket