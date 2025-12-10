El turrón más largo del mundo se hará en Santiago del Teide

El próximo sábado Santiago del Teide conseguirá un nuevo récord Guiness con un turrón que medirá 1.100 metros de longitud elaborado con productos locales como la almendra y la miel

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, durante la presentación en Madrid del evento del sábado.

Santiago del Teide conseguirá un nuevo récord Guinness el próximo sábado con la creación del turrón más largo del mundo. Con 1.100 metros de longitud estará elaborado con 3.366 kg de productos km0 como la almendra y la miel.

Pasteleros y cocineros de Acyre Canarias, Madrid, vecinos y visitantes realizarán este producto típico navideño que se convertirá en un hito mundial. Hasta el momento, este récord se encuentra en manos de pasteleros italianos con una longitud de 1.040 metros.

Acto de promoción turística

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha afirmado que «esta iniciativa permitirá proyectar a Santiago del Teide como un referente de calidad, sostenibilidad y sabor».

Una actividad comercial y de promoción turística para el municipio, ha señalado Navarro. Una oportunidad, ha considerado para que «el Turrón Más Largo del Mundo sea una celebración del talento, de la colaboración entre instituciones, chefs y productores, y sobre todo, un homenaje a nuestros vecinos».

Dicha actividad comercial está organizada por el Ayuntamiento de Santiago del Teide contando con la colaboración de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santiago del Teide(ASEMTEIDE), Acyre Canarias y Acyre Madrid.