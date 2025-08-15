La cadena autonómica retransmite este sábado una de las romerías más antiguas de Tenerife, que celebra el día grande de sus fiestas patronales

El especial llevará el fervor y la tradición garachiquense a todos los hogares de las islas

El pueblo tinerfeño de Garachico se prepara para celebrar una de sus jornadas más emblemáticas. Televisión Canaria se suma a la fiesta con una retransmisión especial de la tradicional Romería de San Roque, que tendrá lugar este sábado 16 de agosto a partir de las 15:20 horas. La cadena autonómica hará partícipes a los canarios y canarias de esta romería, una de las más antiguas de la isla y un pilar fundamental de la identidad de Garachico.

El evento, que reunirá a miles de romeros, devotos y peregrinos, es el culmen de un verano histórico para el municipio, que ha visto confluir de forma extraordinaria las Fiestas Lustrales del Santísimo Cristo de la Misericordia, las Fiestas de Santa Ana y las de San Roque. Tras diez años de espera (la última edición coincidió con la pandemia), la celebración de estas Fiestas Lustrales ha convertido a Garachico en el epicentro de la tradición y la devoción en la isla.

La emisión especial de Televisión Canaria contará con la carismática voz de Alexis Hernández como conductor, quien se encargará de trasladar a la audiencia el ambiente festivo de la romería. Por su parte, Naomi Vera y José Marrero recorrerán las calles con micrófonos inalámbricos para captar las impresiones, los cánticos y la alegría de los romeros, charlar con autoridades y otras figuras representativas del municipio.

Imágenes de archivo de la romería de San Roque en Garachico (Tenerife).

San Roque, patrón de Garachico, saldrá de su ermita en un recorrido que le llevará por las históricas calles adoquinadas del municipio, acompañado por 32 carretas y 19 carros pequeños. La jornada, marcada por el color del tipismo canario y el sonido de los ajijides, celebrará la devoción que los garachiquenses profesan a su santo desde el siglo XVII.

El broche de oro a esta jornada festiva se pondrá en la plaza de San Roque, con el tradicional baile de romeros que contará con la música de las orquestas Sensación Gomera y Grupo Saoco.

El día grande en detalle

La celebración del día grande de las fiestas patronales de Garachico se inicia a las 7:30 de la mañana con el popular ‘Viva San Roquito’ a cargo de la Fanfarria juvenil de la Agrupación Musical de Garachico.

A las 9:00 horas, la ermita de San Roque acoge la eucaristía de peregrinos, seguida de la procesión hacia la parroquia de Santa Ana. Una vez allí, se celebra una solemne misa a las 12:00 horas. Tras estos actos religiosos, la romería se pone en marcha alrededor de las 14:30 horas, llenando de vida y color las calles del municipio.