Este sábado 11 de octubre, desde las 06:55 horas, el canal público ofrecerá en directo la histórica peregrinación de la Virgen de Candelaria a la capital tinerfeña, siete años después de su última visita

La imagen de la Virgen de Candelaria regresa este sábado 11 de octubre a Santa Cruz de Tenerife siete años después de su última visita. Televisión Canaria acompañará cada paso de este acontecimiento histórico con una programación especial y un amplio dispositivo técnico y humano desplegado a lo largo de todo el recorrido.

Peregrinación a la capital

La jornada comenzará muy temprano, de 06:55 a 08:00 horas, con la retransmisión de la salida de la comitiva desde Candelaria, narrada por Alexis Hernández y comentada por Juan Pedro Rivero, deán de la Catedral de La Laguna. La imagen recorrerá enclaves como Barranco Hondo, Radazul Alto, Taco y el Hospital Universitario, hasta llegar a Santa Cruz, donde será recibida en la Plaza de España por las principales autoridades civiles y religiosas.

Durante el trayecto, José Marrero estará a cargo de los inalámbricos, cubriendo el recorrido hasta Taco y recogiendo los testimonios más emotivos de vecinos, peregrinos y personalidades.

Durante la mañana, los Servicios Informativos de Televisión Canaria ofrecerán dos avances informativos, a las 10:50 y 11:40 horas, momento en que la comitiva entrará en el municipio de acogida, Santa Cruz de Tenerife.

Cobertura de tarde

Por la tarde, la periodista Naomi Vera tomará el relevo desde las 14:30 horas en el Hospital de La Candelaria, desde donde continuará la emisión especial. Allí se realizará un encuentro con los enfermos y con el personal sanitario, el acto más emotivo de la jornada.

A las 15:30 horas, el programa “Entre Nosotras” dedicará una edición monográfica a la jornada, con la participación de María Herrera, que aportará la mirada más cercana y humana al recorrido.

El segundo bloque de retransmisión se emitirá de 19:00 a 20:30 horas, cubriendo la esperada llegada de la imagen al centro de la ciudad. La señal se trasladará al set instalado en la Charca de la Plaza de España, donde se ofrecerán entrevistas, reportajes y una cronología detallada de la peregrinación.

Finalmente, la cobertura culminará de 20:45 a 23:00 horas con el acto religioso de bienvenida, la procesión final y la entrada solemne de la Virgen en la Iglesia Matriz de la Concepción, en el corazón de la capital tinerfeña.

Permanencia en Santa Cruz y regreso a Candelaria

La imagen de la Patrona de Canarias permanecerá en la capital tinerfeña hasta el sábado 25 de octubre, con un amplio programa de actos religiosos y encuentros con la ciudadanía en distintos templos y espacios de la ciudad.

El sábado 25 de octubre comenzará el retorno de la Virgen hacia Candelaria, con paradas en varios barrios y parroquias del área metropolitana. Finalmente, el domingo 26 de octubre, la imagen regresará a su Basílica en Candelaria, acompañada por un cortejo multitudinario que pondrá el broche final a este acontecimiento histórico de fe y devoción.