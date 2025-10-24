Txus Vidorreta afirma que La Laguna Tenerife tiene que hacer un gran trabajo para poder vencer al Unicaja de Málaga

Vidorreta: “Tenemos que ser capaces de hacer un buen trabajo colectivo”

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, comentó este lunes en rueda de prensa que para poder ganar mañana al Unicaja de Málaga en el pabellón de Deportes Santiago Martín “tenemos que ser capaces de hacer un buen trabajo colectivo”.

“Estamos con la ilusión de ver si podemos defender mejor a los jugadores que más daño nos han hecho en los últimos partidos”, dijo el entrenador del equipo tinerfeño, quien añadió que “al mismo tiempo no debemos olvidarnos de los otros, porque cuando jugamos contra ellos casi siempre aparece un tapado que nos acaba haciendo la puñeta”.

El rival

Sobre el equipo malagueño, que dirige Ibón Navarro, Txus Vidorreta destacó que es un conjunto con muchos cambios, pero ya han ganado este año un título como la Intercontinental y están en una tendencia ganadora en las últimas temporadas».

«Tienen un estilo muy de juego muy definido y están adaptando a nuevos jugadores que vienen a sustituir a hombres que le han dado a la entidad los mejores años». ha comentado.

Según el técnico, «todos sabemos la importancia que han tenido los que se han ido, pero han fichado a muy buenos jugadores y estoy seguro que van a ser muy competitivos durante toda la temporada, porque están muy bien dirigidos por Ibón Navarro».

Ilusión por seguir invictos

“Tenemos la ilusión de ganar mañana para seguir invictos y llegar en la mejor condición a un partido tan importante como el del martes en Turquía de la Liga de Campeones FIBA”, dijo Vidorreta.

Sobre su equipo aseguró que están todos en condiciones, salvo Wesley Van Beck, que sigue recuperándose de su lesión lumbar y comentó que “es verdad que hemos tenido que controlar un poco a Abromaitis, pero ayer completó todo el entrenamiento, por lo tanto todos estamos bien”.