El campo de la UD Añaza, María José Pérez González, acoge este viernes, a las 21:00 horas, la sexta jornada del Grupo XII de la Tercera RFEF, con emisión en abierto en RTVC

La UD Añaza y el CD Arcángel San Miguel protagonizan este viernes 9 de octubre el partido de la sexta jornada del Grupo XII de la Tercera Federación. El balón rodará a las 21:00 horas (hora canaria), en el estadio de María José Pérez González de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife.

Se enfrentan dos equipos con momentos muy distintos. El Añaza llega con ganas de revancha en casa, mientras que el San Miguel viene de ganar y se asoma a la parte alta de la clasificación.

Un Añaza que busca reaccionar en su campo

El conjunto santacrucero ha sumado cuatro puntos en sus cuatro partidos, en su estreno en la categoría tras su histórico ascenso como campeón de la Interinsular Preferente de Santa Cruz de Tenerife. El conjunto empató sin goles ante el Villa de Santa Brígida y ganó 1-0 al Mensajero en casa.

Después llegaron dos derrotas seguidas, 3-2 ante el CD Tenerife C y 5-2 frente al Panadería Pulido San Mateo. Tras esos resultados, el Añaza ocupa la decimocuarta posición, con cinco goles a favor y ocho en contra.

Para su estreno en Tercera RFEF, el club apostó por la continuidad con 16 renovaciones y nueve incorporaciones, entre ellas las de los veteranos Ramsés Morales y Airam Benito. Además, le queda pendiente el partido de la primera jornada ante el Lanzarote, aplazado al 21 de octubre.

Un San Miguel en la zona alta

El CD Arcángel San Miguel llega a Añaza con siete puntos y en la séptima plaza, a solo dos puntos del liderato. Su arranque combinó un empate 1-1 ante el Lanzarote, una victoria por 3-1 sobre el Villa de Santa Brígida y una derrota por la mínima ante el Mensajero.

El equipo del sur de Tenerife recuperó buenas sensaciones en la última jornada, con un 2-0 al CD Tenerife C y goles de Félix y Héctor. Con seis goles a favor y solo tres en contra, tiene una de las defensas menos goleadas del grupo. También tiene aplazado el duelo de la primera jornada ante el Estrella CF al 21 de octubre.

Donde ver en directo el partido entre la UD Añaza y el San Miguel

El derbi tinerfeño de la Tercera Federación en Canarias se podrá seguir en directo y en abierto a través de varias plataformas de RTVC. Será la quinta retransmisión de la categoría que ofrece RTVC esta temporada. Desde las 20:50 estará activa la emisión que contará con la narración de Berto Mata.

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