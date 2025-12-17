El atacante colombiano es internacional absoluto con su selección y destaca por su calidad técnica

Nicolás Benedetti Roa se convierte en nuevo jugador de la UD Las Palmas y defenderá el escudo amarillo durante lo que resta de la presente temporada, con opción a cuatro más, tras el acuerdo alcanzado entre el club y el futbolista.

La UD Las Palmas ficha al delantero Nicolás Benedetti para el resto de la temporada/ Imagen del club

El atacante colombiano llega libre y espera aportar calidad técnica y creatividad al frente ofensivo del equipo. Destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse en las tres posiciones de ataque.

Internacional con su selección

A lo largo de su trayectoria profesional, Benedetti ha mostrado su mejor rendimiento actuando como segunda punta o mediapunta, posiciones en las que sobresale por su capacidad para llegar al área y generar peligro.

Internacional absoluto con la selección colombiana, con la que ya ha disputado encuentros oficiales, el futbolista cuenta con experiencia al máximo nivel y llega a la UD Las Palmas para reforzar el potencial ofensivo del conjunto amarillo.

El jugador pasará el reconocimiento médico este jueves en el Hospital Perpetuo Socorro y, posteriormente, se presentará ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva.