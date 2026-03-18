El club amarillo financiará parte de la reforma para el Mundial 2030 a cambio de participar en la explotación del recinto

El Cabildo de Gran Canaria y la Unión Deportiva alcanzaron este miércoles un acuerdo histórico en la capital insular. La entidad deportiva invertirá 60 millones de euros para cubrir el aumento del presupuesto de las obras. Este pacto permitirá al club gestionar la instalación junto a la corporación insular a partir del año 2027.

Los presidentes del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (c), y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez (i), y el consejero insular de Deportes, Aridany Romero (d). EFE/Quique Curbelo

El coste total de la reforma del recinto sube de 114 a 174 millones de euros por el proyecto ‘La Nube’. Antonio Morales explicó que el suelo necesita un refuerzo especial para soportar las nuevas dimensiones de la estructura. La aportación privada de la Unión Deportiva evita así un mayor desembolso de dinero público para las arcas insulares.

Una decisión que asegura el futuro del club

Miguel Ángel Ramírez prefiere invertir este capital en el estadio antes que en el fichaje de nuevos jugadores. El presidente considera que esta decisión asegura el futuro de la Unión Deportiva como una empresa sólida y rentable. Esta inversión garantiza además que el equipo disponga de una sede moderna para competir al máximo nivel en LaLiga.

El Cabildo iniciará esta misma tarde el proceso de licitación para la obra mayor del Estadio de Gran Canaria. Los técnicos prevén que los trabajos de construcción comiencen antes de que termine el año 2026. Ambas instituciones definirán los detalles del nuevo convenio de gestión antes del mes de junio del año 2027.

Un nuevo modelo de gestión compartida

El Estadio de Gran Canaria mantendrá siempre su titularidad pública bajo el control del Cabildo de la isla. El club participará en la gestión de forma proporcional a su generosa financiación y al uso deportivo habitual. Las dos partes tomarán como referencia otros modelos de éxito ya existentes en diferentes equipos de la competición nacional.

Ramírez calificó este día como el más importante de sus 21 años al frente de la entidad amarilla. La cogestión permitirá al club obtener ingresos extra más allá de los abonos, las entradas o la televisión. Estos recursos financieros ayudarán a que el equipo sea mucho más competitivo dentro del terreno de juego profesional.

El presidente insular remarcó que la colaboración con la Unión Deportiva resulta ahora un marco de referencia absoluto. El diálogo franco entre los dirigentes permitió reconducir las negociaciones tras algunas valoraciones previas que generaron cierta polémica. No habrá problemas para firmar el convenio definitivo que marcará el futuro de la mayor instalación deportiva canaria.