UD Sanse vs Las Palmas Atlético | J10 Segunda Federación

UD Sanse vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 9 de noviembre. Partido correspondiente a la J10 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

UD Sanse vs Las Palmas Atlético se enfrentan el 9 de noviembre a partir de las 10:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal José Luis de la Hoz – Matapiñonera. Partido correspondiente a la jornada 10 de la Segunda Federación.

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 3-0 en el Anexo al Colonia Moscardó. El filial canario se encuentra a mitad de tabla del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Sanse se encuentra en puestos de playoff. Y es que con 15 puntos está situado en la quinta posición de la tabla.

Posiciones en la clasificación del UD Sanse y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 8ª posición con 13 puntos, a 2 puntos de entrar en puestos de playoff. En cambio, el Sanse ocupa la quinta posición. El conjunto madrileño se encuentra en playoff, con 15 puntos, solo 2 por encima de Las Palmas Atlético.

Últimos enfrentamientos H2H entre el UD Sanse y Las Palmas Atlético

En los últimos enfrentamientos entre ambos equipos siempre ha ganado Las Palmas Atlético. El equipo canario en sus últimos tres partidos, ha ganado dos y ha empatado otro. Sin embargo, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber perdido dos de sus tres últimos partidos.

