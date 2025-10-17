Con 4.368 estudiantes que se matricularon por primera vez en alguno de los Grados, la ULPGC registra el 82,4% de ocupación de su oferta académica

La ULPGC alcanza la mayor cifra de nuevos estudiantes en Grados de la última década. Imagen cedida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) registra en este curso 2025/2026 el número más alto de estudiantes de nuevo ingreso de los últimos diez años.

Un total de 4.368 alumnos y alumnas se matricularon por primera vez para iniciar un Grado, frente a los 4.220 del curso anterior, una cifra que supone la ocupación total del 83’4% de las 5.137 plazas ofertadas.

Derecho y Administración y Dirección de Empresas son los Grados con más matriculados, con 338 y 307 estudiantes, respectivamente, seguidos de Educación Primaria no presencial (244), Ingeniería Informática (199), Educación Primaria presencial (190), Enfermería (151) y Medicina (150).

Nuevo Grado de Biotecnología, al 98%

El nuevo Grado en Biotecnología, con 49 matriculados, ha alcanzado una ocupación del 98%. Por lo que respecta al nuevo título de Geomática con mención dual, se ha pasado de entre 5 y 10 matriculados en cursos anteriores a 25 estudiantes de nuevo ingreso, lo que, según explica la ULPGC, «demuestra el interés que genera esta nueva titulación que combina la formación teórica con la práctica profesional en empresas».

Del nuevo alumnado que acoge la ULPGC, casi mil estudiantes proceden de fuera de Gran Canaria; de ellos, 661 vienen del resto del Archipiélago, y 337 de la península o de fuera de España.

En total, 15.352 estudiantes cursarán alguna de las 52 titulaciones que ofrece la ULPGC (38 Grados presenciales en Gran Canaria, 2 en Lanzarote y 1 en Fuerteventura, 6 programas de Doble Grado, y 4 Grados en modalidad no presencial), según los datos aportados por el Vicerrectorado de Estudiantes.

Alrededor de 1.200 estudiantes de Máster

En lo referente a los estudios de Máster, este curso 2025/2026 se han matriculado un total de 1.189 estudiantes, de los cuales 811 son de nuevo ingreso.

El Máster en Formación del Profesorado vuelve a ser el de mayor número de matriculados, con 272, seguido de Máster en Abogacía y Procura, con 65 estudiantes (ambos másteres son habilitantes para el ejercicio de la profesión).

Así, el Máster en Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria, que se imparte de forma conjunta con la ULL ha registrado la matrícula de 48 nuevos estudiantes; y el Máster en Prevención de Riesgos Laborales, en modalidad no presencial, 46.

Programa de movilidad y Doctorado

Además, del total de estudiantes matriculados cabe destacar que 813 son alumnos y alumnas acogidos a algún programa de movilidad. En cuanto a los Títulos Propios que oferta la ULPGC, hasta la fecha de hoy ya están matriculados 152 estudiantes en alguno de los 13 que oferta la institución.

Por lo que respecta a los Programas de Doctorado, cuyos plazos de adjudicación de plazas no han terminado aún, se puede avanzar que hay 194 admitidos y 71 estudiantes sin plaza provisional, sobre una oferta total de 254. A esto se suman los 449 estudiantes de Doctorado que han renovado su matrícula para este curso.