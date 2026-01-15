Primer contacto entre Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el presidente norteamericano ha calificado de «muy positiva»

De izquierda a derecha: el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Imagen Presidencia de Venezuela / Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha valorado de forma «muy positiva» su conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegurando que se están alcanzando «avances significativos» para la «estabilización» del país latinoamericano tras el primer contacto conocido entre ambos líderes desde que la hasta ahora vicepresidenta jurara el cargo tras la captura de Nicolás Maduro.

«Esta mañana he mantenido una conversación muy positiva con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances significativos en nuestro apoyo a la estabilización y recuperación de Venezuela», ha afirmado en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidense ha mencionado «el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional» entre los «diversos» temas abordados durante su llamada con Rodríguez y ha aseverado que la «colaboración» entre Washington y Caracas «será muy beneficiosa para todos». «Venezuela pronto volverá a ser un país próspero y grande, quizás más que nunca», ha agregado.

Horas antes, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, el republicano ha descrito como «excelente» su conversación con la dirigente venezolana, de quien ha dicho ser «una persona estupenda» y «con quien hemos trabajado muy bien».

«Nuevo momento político»

Por su parte, Delcy Rodríguez ha anunciado un «nuevo momento político» en el país latinoamericano, abogando por el «entendimiento» de las diferencias ideológicas, y ha enmarcado las excarcelaciones como «objetivo» de Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

«Venezuela se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento desde la divergencia y la diversidad política e ideológica, pero con respeto hacia el otro, hacia los Derechos Humanos», ha declarado en un encuentro con medios de comunicación.

La dirigente ha asegurado tras una semana en el cargo que «el objetivo es abrir espacios políticos» y ha incidido en atribuir esta finalidad a su predecesor. Este «fue el objetivo que se trazó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 194 liberaciones».

Al hilo, ha destacado que hasta la fecha «ya suman 406» excarcelaciones en una comparecencia acompañada del presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

La opositora Plataforma Unitaria venezolana ha confirmado en las últimas horas la excarcelación de 102 detenidos de los 116 anunciados este lunes por Caracas. «Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios», ha agregado en redes sociales.

Reunión con Corina Machado

Una llamada que se ha producido antes de la reunión de este jueves entre Donald Trump con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, después de que el mandatario se negara a respaldarla para gobernar Venezuela tras la captura de Maduro.

El magnate republicano había anunciado previamente que recibiría a la Premio Nobel de la Paz esta semana, si bien fuentes de la Casa Blanca detallaron días después que la cita finalmente se llevará a cabo durante la jornada del 15 de enero.

La opositora llegó a afirmar que estaría dispuesta a compartir con Trump el galardón que recogió el pasado diciembre en la capital de Noruega, Oslo, después de que el magnate neoyorquino afirmase que Machado no tenía el «apoyo» ni el «respeto» del pueblo venezolano.

La decisión de Trump de no respaldar a la opositora se habría producido precisamente a raíz de su malestar por la entrega del citado premio, según fuentes citadas por medios estadounidenses. La Fundación Nobel ha recordado en un comunicado que sus galardones son intransferibles e irrevocables.