La líder opositora establece los «principios» para un gobierno de transición en el país latinoamericano.

Machado asegura que «estamos en el umbral de una nueva era, una en la que nuestros derechos naturales prevalecerán. El largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin». Afirma que «una nueva Venezuela emerge de las cenizas, renovada en espíritu y unida en propósito, como un ave fénix renacida: feroz, radiante e imparable. (…) Nuestra libertad individual alcanzará su plenitud en una Venezuela en la que brille la libertad».

«Dignidad y libertad»

Esta propuesta establece la «dignidad» y la libertad como principios clave. Establece que «una Venezuela renovada garantizará el derecho a la propiedad y a recuperar lo que fue robado». Indica que «no es un privilegio de una élite», sino «un derecho fundamental».

Implantará, asegura, una «economía libre y competitiva». En este sentido, plantea que el gobierno, «en lugar de interferir indebidamente», creará las «condiciones para que florezca». «La riqueza de Venezuela nunca más volverá a concentrarse en manos de un solo poder centralizado«.

Propone una «nueva Venezuela líder del hemisferio occidental, convertida en el principal centro energético del mundo: símbolo de independencia e innovación».

Machado ha abogado por establecer la libertad de expresión como «piedra angular de toda libertad», alegando que «cuando las voces son silenciadas, la corrupción se arraiga y la justicia desaparece». Elementos claves es dar la voz al pueblo, indica «el pueblo debe poder hablar sin miedo a la persecución, la censura o la represalia».

En las elecciones se debe ser fiel al voto del pueblo venezolano. Ha calificado como «sagrada» la urna electoral y, por ello, ha hecho hincapié en que «todo venezolano debe tener derecho a votar con seguridad y sin manipulación alguna». Destaca «que las elecciones venezolanas vuelvan a ser símbolo de honor, no de opresión», ha pedido, antes de abogar por la «cooperación y la colaboración internacional».

Respetar la libertad de reunión

La opositora también ha pedido respetar la libertad de reunión, indicando que «la protesta pacífica cívica no amenaza al país, lo fortalece». Se debe restaurar la confianza en el Estado, afirma. En este sentido, apuesta por una reforma de las fuerzas de seguridad y una política que promueva el retorno de los «nueve millones de venezolanos que se han visto forzados a huir de su tierra».

La educación debe ser una herramienta clave para que se «levante nuevamente». Resalta que debe impulsar el progreso del país a través de la innovación y la tecnología. También, incide en dejar atrás «la cultura de la corrupción». Denunciado la destrucción de la Amazonía venezolana como una «catástrofe ambiental» y «moral.