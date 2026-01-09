En Directo Última actualización el 09-01 08:03

Venezuela asciende y condecora a los militares que murieron en ataque de Estados Unidos El Gobierno de Venezuela ascendió y condecoró este jueves a los militares, tanto venezolanos como cubanos, que murieron durante los ataques estadounidenses en Caracas, ocurridos el fin de semana pasado en el complejo castrense Fuerte Tiuna y en tres estados cercanos a la capital. «Hemos venido a rendir un justo homenaje de hombres y mujeres nobles, cuya vida fue arrebatada en un vil ataque», dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el acto de ascenso desde el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), transmitido por el canal estatal VT. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, saluda al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Padilla, tras recibir de manos de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, un reconocimiento a los cubanos que formaron parte del equipo de seguridad del derrocado presidente Nicolás Maduro y murieron durante una operación estadounidense para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Este reconocimiento se realizó durante la ceremonia «Ascensos y Condecoraciones a Héroes y Mártires», en honor a militares y personal de seguridad venezolanos y cubanos fallecidos durante la operación estadounidense, en Caracas, Venezuela, el 8 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Trump dice que le gustaría saludar a Corina Machado cuando visite EE.UU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, estará en Washington D.C la siguiente semana y que está interesado en saludarla. Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Trump se refirió a Machado como «una buena persona». Agregó que le gustaría saludarla la próxima semana en Washington D.C dado que la líder opositora venezolana estará en la capital estadounidense. El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió «seria un gran honor». El interés de Trump mostrado por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que no contaba con el respaldo popular. Los dirigentes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González durante un acto en julio – Jimmy Villalta / Zuma Press / ContactoPhoto

Cabello asegura que en la Policía de Venezuela hay unidad de trabajo El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los cuerpos policiales del país suramericano mantienen una unidad de trabajo tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras regiones cercanas que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. «Nos hemos levantado porque estamos unidos, permanecemos unidos. Hay unidad de mando, unidad de comando y unidad de trabajo», aseguró el ministro durante una inspección del despliegue de seguridad en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión. Cabello insistió en que Venezuela está en paz pese al ataque estadounidense del pasado sábado en la madrugada y, añadió, que una de las razones para que la nación petrolera esté en tranquilidad es porque el Estado tiene el monopolio de las armas, por lo que, aseguró, «ningún grupo» pueda «atribuirse hechos de violencia». «Hemos venido poco a poco recomponiéndonos luego del ataque que se hizo contra nuestro pueblo, contra la paz del país», sostuvo.

Vuelan hacia España los cinco españoles liberados en Venezuela Los cinco presos españoles liberados por Venezuela vuelan ya hacia España, ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. «Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos. He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación», ha publicado el ministro en X. Los españoles liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, el canario Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. En la imagen, el periodista canario liberado Miguel Moreno

La oposición mayoritaria de Venezuela saluda liberaciones de presos políticos La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), celebró este jueves la liberación de los dirigentes políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, así como de la activista Rocío San Miguel y de otros cuatro ciudadanos españoles. «Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos, ya que hasta ahora solo tenemos confirmación de la liberación de siete ciudadanos», señaló la PUD en una publicación en X. Las liberaciones ocurren tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación de presos políticos en el país

Clavijo expresa disposición de Canarias para que Miguel Moreno vuelva cuanto antes a casa El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su satisfacción por la liberación del periodista canario Miguel Moreno este jueves en Venezuela, y la disposición de su gobierno «para que vuelva lo antes posible a casa». «Recibimos con alegría la noticia de la liberación del periodista canario, Miguel Moreno, tras más de doscientos días retenido en Venezuela», indica Clavijo en X. Y añade: «imagino la felicidad de su familia, a la que envío un fuerte abrazo». Clavijo indica que el Gobierno de Canarias se ha puesto a disposición del consulado de España y de la Embajada «para que vuelva lo antes posible a casa».

🔴Siga en directo en RTVC el debate y análisis: ¿Qué ocurre en Venezuela y cuál será su futuro? A partir de las diez de la noche, en prime time, Televisión Canaria realiza un programa especial centrado en el debate y el análisis del momento histórico que se vive a nivel mundial tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, y que se emitirá en simultáneo en Televisión Canaria, La Radio Canaria y en rtvc.es. Esta noche, en el especial informativo que estará dirigido por Efrén Hernández y conducido por Mayer Trujillo, participarán como tertulianos los periodistas Francisco Pomares, Lourdes Santana, Ángeles Arencibia y Antonio Salazar que abordará todas las claves de la situación de Venezuela. El directo aquí: ¿Qué ocurre en Venezuela y cuál será su futuro? | El debate y análisis más profundo en RTVC Informa RTVC.

Venezuela anuncia obras para recuperar la infraestructura afectada en los ataques de EEUU La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves obras para la recuperación de la infraestructura afectada durante los ataques de Estados Unidos en Caracas y tres estados cercanos a la capital el pasado sábado, cuando fuerzas del país norteamericano capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. «Estamos atendiendo procesos de recuperación, de reconstrucción, allí donde las bombas cayeron, que llegue la mano amorosa del Gobierno venezolano, y aquí el pedido es para todos, (…) a sumar en una sola dirección, que es Venezuela», expresó. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la dirigente aseguró que su nación «vuelve al trabajo luego de la agresión ilegal de la que fue víctima el pasado 3 de enero», la que calificó también de «vil».

Expresidentes iberoamericanos: la transición será «real» si cesa la represión Expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, como el exjefe del Gobierno español José María Aznar y el colombiano Álvaro Uribe, dijeron este jueves que la transición en Venezuela «solo será real si cesa la represión», y que los dirigentes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado son la «representación legítima». «Consideramos que un proceso de transición hacia la democracia sólo será viable y real si cesa la represión, que aún se mantiene en Venezuela, para lo cual es necesario empezar con la liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares de la dictadura«, expusieron en un comunicado. El Grupo IDEA, que también incluye a más de 30 exgobernantes de derecha de Latinoamérica y España, como el español Mariano Rajoy, el mexicano Felipe Calderón, el argentino Mauricio Macri y el colombiano Iván Duque, se pronunció por primera vez tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela el sábado pasado que condujo a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Trump carga contra republicanos que votaron en el Senado sobre futuras misiones en Venezuela El presidente de EE.UU., Donald Trump, cargó este jueves contra los cinco senadores republicanos que votaron junto a la bancada demócrata para aprobar una resolución conjunta que busca bloquear futuras incursiones en Venezuela, una medida que consideró intenta arrebatarle «la facultad de luchar y defender» al país. «Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que votaron junto con los demócratas en un intento de arrebatarnos la facultad de luchar y defender a EE.UU. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían ser elegidos para ningún cargo público jamás», escribió Trump en su red Truth Social nombrando a los cinco miembros de su partido que votaron a favor.

Sin lista oficial con nombres y apellidos de los excarcelados Los familiares de los presos políticos en Venezuela están a la expectativa sobre las liberaciones anunciadas este jueves por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, al tiempo que pidieron claridad sobre cuántos de estos detenidos recibirán la medida. «Es importante reiterar y recordar que hasta ahora no hemos obtenido una lista oficial con los nombres y los apellidos y las cédulas de identidad de las personas que han sido excarceladas«, señaló a los medios el activista Diego Casanova de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, conocida como El Helicoide. Casanova indicó que reina la «opacidad» lo que, a su juicio, genera una mayor incertidumbre entre los familiares.

La venta de crudo a EEUU, una transacción entre Gobiernos «independientes» El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, afirmó este jueves que la venta de petróleo a Estados Unidos, anunciada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), es una transacción entre Gobiernos «independientes». «Esa es una simple venta, es una transacción comercial entre dos Gobiernos legítimos e independientes», dijo Rodríguez, en declaraciones a la prensa en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, que fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Rodríguez subrayó que este intercambio «no es algo nuevo», pues, añadió, Venezuela «tiene más de cien años vendiéndole petróleo a Estados Unidos». PDVSA anunció este miércoles, en un comunicado, que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de «volúmenes» de crudo, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

¿Qué vinculación tiene Repsol con Venezuela? Sede de Repsol en Madrid, en una imagen de archivo. EFE/Mariscal. Repsol es la empresa española que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar. En la actualidad, Repsol tiene desarrollados 280 kilómetros cuadrados brutos de superficie petrolera, que comparte con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero mantiene pendientes de desarrollo otros 1.907 kilómetros cuadrados brutos. En 2024, la producción neta de Repsol en Venezuela alcanzó los 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep), en su mayor parte gas natural, aunque ese gas es exclusivamente para uso interno en Venezuela y sirve para abastecer a las plantas venezolanas de producción de electricidad. Repsol produce 39.000 barriles diarios, principalmente en Petroquiriquire, cuya propiedad corresponde en un 60% a la estatal PDVSA y en un 40 % a Repsol.

La Casa Blanca convoca a Repsol y otras petroleras La Casa Blanca ha convocado este viernes a las grandes petroleras, entre ellas a la española Repsol, para abordar la situación del sector en Venezuela tras la intervención en el país latinoamericano, ha avanzado este jueves la agencia Bloomberg. La reunión se producirá este mismo viernes con las principales petroleras del mundo, una semana después de que el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, lanzara un ataque sobre Venezuela y detuviera a su presidente, Nicolás Maduro. El Gobierno estadounidense revocó el pasado mayo los permisos a la petrolera española Repsol para exportar crudo y derivados de Venezuela, al igual que hizo con la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, las firmas que entonces operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron.

Declaran «héroes y mártires» a los 100 muertos en ataque de EE.UU. La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría chavista, declaró este jueves «héroes y mártires» a las al menos 100 personas que, según el Gobierno, murieron durante el ataque de Estados Unidos en Caracas y tres estados cercanos a la capital el pasado sábado, cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Según un texto aprobado por unanimidad, el pasado 3 de enero «se produjo un acto de agresión e invasión contra el territorio y población venezolana, en un atropello flagrante a los principios más elementales del derecho internacional», en el que «cayeron heroicamente combatientes venezolanos y cubanos», lo que el Legislativo condenó «de manera categórica e inequívoca». Los diputados exhortaron a sus colegas en el mundo, así como a los gobiernos y pueblos, a rechazar el uso de la fuerza y a respaldar «el derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos y el principio de autodeterminación de los pueblos».

Venezuela libera al periodista canario Miguel Moreno tras 209 días de cautiverio El Gobierno de Venezuela ha liberado este jueves al periodista grancanario Miguel Moreno Dapena, tras pasar 209 días de cautiverio en ese país, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Miguel Moreno se encuentra en la Embajada de España en Caracas y ya ha hablado por teléfono con su familia en Gran Canaria, han confirmado a EFE fuentes cercanas al propio periodista. Informa RTVC. Junto a Moreno, han recuperado la libertad los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. El joven canario fue detenido en junio de 2025 cuando Venezuela interceptó el barco de exploración marina para el que trabajaba, dedicado a buscar pecios de buques hundidos durante la II Guerra Mundial, alegando un comportamiento «muy sospechoso» del mismo. Moreno Dapena, de 34 años, llevaba tiempo enrolado en el N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, capitán neerlandés y empresa belga (Seatec), que en el momento de su interceptación se movía en el entorno del Caribe y la costa oriental de Venezuela.

El Senado estadounidense intenta bloquear nuevas incursiones de Trump en Venezuela El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución conjunta, no vinculante, que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos. La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría en el hemiciclo, se unieron a la bancada demócrata. Fotografía de archivo del exterior del Capitolio, sede del Congreso estadounidense, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo

La resolución, presentada por los demócratas y copatrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para con Trump tras la reciente operación para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro de la que el Congreso no fue informado previamente. Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que la vetaría con toda seguridad.

Venezuela libera a cinco presos españoles, uno de ellos canario Los presos españoles liberados por Venezuela son cinco, uno de ellos canario, según la SER, y ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas. Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado en un comunicado la puesta en libertad de estos españoles dentro del «número importante» de personas encarceladas cuya puesta en libertad ha sido anunciada este jueves por las autoridades venezolanas. «El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos«, añade la nota de Exteriores, que revela además que el titular del Departamento, José Manuel Albares, ha podido hablar con todos ellos «personalmente». Entre catorce y veinte españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, esta mañana, en Madrid, en la Conferencia de Embajadores. EFE

Piden la liberación inmediata de los presos políticos El liderazgo opositor de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, junto a diversas ONG defensoras de derechos humanos, han pedido la liberación inmediata de los presos políticos en el país, que hasta el 29 de diciembre la ONG Foro Penal cifra en 863. El Gobierno venezolano, por su parte, niega que haya presos políticos en el país y asegura que fueron detenidos por cometer «diversos delitos». La Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre Venezuela en 2018 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 en el país suramericano.

La situación del periodismo es «aún peor» tras la intervención de EE.UU. Reporteros sin Fronteras (RSF) alerta de que la situación del periodismo en Venezuela, tras «años de represión y estricto control informativo» con el presidente Nicolás Maduro, se ha deteriorado todavía más desde la intervención estadounidense para capturarlo junto con su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado. «Los periodistas afrontan ahora riesgos mayores e impredecibles en un entorno cada vez más fragmentado donde prevalece la arbitrariedad», señala RSF en un comunicado. En concreto, junto a «la intimidación, las amenazas directas, las escuchas telefónicas y la eliminación forzada de contenido«, que según la organización se habían generalizado desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se han añadido «nuevos peligros». Puntualiza que esas amenazas ya no vienen de una única autoridad estatal identificable sino de «múltiples actores, lo que aumenta significativamente la inseguridad de los profesionales de los medios».

Venezuela agradece a China su postura contra violaciones del derecho internacional El Gobierno de Venezuela agradeció este miércoles a China su «firme posición» de rechazo a lo que consideró «la violación» del derecho internacional y de la soberanía venezolana, tras el ataque militar de Estados Unidos en el país suramericano en el que fueron capturados el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. En un mensaje publicado en Telegram el ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil, expresó «su más profundo agradecimiento» por la postura china que, a su juicio, rechazó «la politización e instrumentalización de los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de otros países». En este sentido, dijo que esta «politización» se ha usado para «desprestigiar» al Gobierno chavista y agregó que esto «ha allanado el camino para la ilegal agresión militar contra Venezuela». «El pueblo venezolano reafirma su compromiso con la soberanía política, territorial y sobre sus recursos naturales», añadió.

El salario mínimo en Venezuela no alcanza ni para el pan El salario mínimo en Venezuela, de 130 bolívares al mes, equivale a unos 40 centavos de dólar, según la tasa de cambio oficial vigente este jueves, un monto con el que una persona no puede comprar ni un pan, que se consigue en panaderías de Caracas sobre los 200 bolívares. Ese sueldo ha perdido poder de compra debido a la constante devaluación de la moneda local frente a la estadounidense, la principal referencia en el país para fijar precios. El pago se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando la divisa norteamericana se cambiaba por 4,24 bolívares y, por tanto, el salario equivalía a unos 30 dólares, por lo que desde entonces se ha reducido un 98 % hasta hoy, mientras los precios de bienes y servicios aumentan. Manifestación en Caracas a favor de Maduro tras ser capturado por Estados Unidos. Javier Campos/Dpa

María Corina Machado ve eclipsado su liderazgo opositor en nuevo escenario Trump-Rodríguez Un año después de su última protesta en las calles de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado afronta un panorama incierto en el nuevo escenario abierto entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez tras los ataques estadounidenses que concluyeron con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Mientras que el 9 de enero de 2025 Machado protestaba contra la inminente investidura de Maduro para un tercer mandato tras las cuestionadas elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024, este 9 de enero ninguno de los dos encabeza la escena política ni se encuentra en territorio venezolano. Tras una ola de detenciones de opositores, ella pasó a la clandestinidad, ganó el Premio Nobel de la Paz y viajó a Oslo para recibirlo, sin que hasta ahora se haya conocido su regreso. Él permanece detenido en una cárcel federal en Nueva York, adonde fue trasladado horas después de la inédita operación militar ordenada por su homólogo Donald Trump. La líder opositora venezolana María Corina Machado en una fotografía de archivo. EFE/ Ronald Peña R.

Venezuela anuncia la liberación de «número importante de personas» El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de «un número importante de personas», que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» en el país.

Canciller colombiana confirma una invitación a Delcy Rodríguez para que visite el país La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó este jueves una invitación a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que visite el país, y el ofrecimiento del Gobierno del presidente Gustavo Petro de mediar en la crisis de la nación petrolera, especialmente tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro. Tras la proclamación de la nueva presidenta venezolana, Petro habló para invitarla a que venga al país, pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos», dijo la canciller en una rueda de prensa en Bogotá. Rodríguez «aún no ha respondido» a la invitación que le hizo Petro, indicó Villavicencio, quien tampoco confirmó si ese acercamiento implica un reconocimiento por parte de Colombia de la mandataria encargada de Venezuela.

Trump incentiva a las petroleras de EEUU a invertir en Venezuela pero el sector aún duda El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete incentivos y compensar a petroleras que inviertan en Venezuela, con la meta de revitalizar el sector en 18 meses, pero la industria aún duda por la «poca claridad» del apoyo, la incertidumbre política y lo anticuado de la infraestructura venezolana, según expertos. Tras la captura, el pasado día 3, del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Trump sugirió que reembolsaría a las petroleras que inviertan en Venezuela, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright informó el miércoles de un «diálogo activo» con las compañías de gas y petróleo sobre potenciales mecanismos de compensación.

El duro testimonio de una locutora venezolana Anaís Castro es una locutora venezolana que desde 2017 reside en la Argentina. A cuatro días de la operación estadounidense en su país y de la captura del presidente Nicolás Maduro, la también periodista dio un duro testimonio sobre su vida en Venezuela, la situación de su familia y de la intervención que ordenó Donald Trump. Informa: Redacción Informativos RTVC

Polémica entre Estados Unidos, Rusia y China por los petroleros interceptados Rusia protestó por la intercepción por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos del petrolero ‘Marinera’, bajo bandera rusa, en el Atlántico Norte, y señaló que esta «acción ilegal» solo incrementa las tensiones en esta región.



El departamento encabezado por Serguéi Lavrov recordó que este buque recibió el pasado 24 de diciembre el permiso temporal para navegar bajo bandera rusa y se trasladaba en aguas internacionales en dirección a un puerto ruso. Por su parte, las autoridades de China han acusado al Gobierno de Estados Unidos de «violar el Derecho Internacional» al interceptar «de forma arbitraria» y en aguas del Atlántico Norte el petrolero ruso ‘Marinera’. Informa: Redacción Informativos RTVC

Continúa la incertidumbre y el miedo entre los venezolanos La incertidumbre y miedo ante lo que pueda ocurrir en Venezuela persiste en el país. Los Servicios Informativos de Televisión Canaria han logrado el testimonio de una venezolana que lleva seis años en la ciudad colombiana y Cúcuta. Informa: Redacción Informativos RTVC

Trump recibirá a Petro próximamente El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que recibirá próximamente a su su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien ha mantenido una conversación telefónica, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con una eventual intervención militar en el país latinoamericano, y en medio de las tensiones tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro en un ataque en Venezuela. La llamada ha trascendido poco antes de que Petro se dirigiese a la nación desde la Plaza de Bolívar de la capital colombiana, Bogotá, donde advirtió de que la «crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia» se debe a sectores políticos. Informa: Redacción Informativos RTVC

Estados Unidos irá reduciendo selectivamente las sanciones a Venezuela El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo estancados en Venezuela debido a las sanciones estadounidenses, un primer paso en su plan para revivir un sector que lleva mucho tiempo en declive a pesar de tener las reservas más grandes del mundo. Para hacer posible el acuerdo que describió Trump, Estados Unidos está «reduciendo selectivamente las sanciones» al petróleo venezolano, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Colombia afirma que Trump reconoció que «le habían dicho algo completamente diferente» sobre Petro El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha asegurado este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a su homólogo, Gustavo Petro, en su reciente llamada telefónica que «le habían dicho algo distinto», con respecto a las acusaciones de narcotráfico contra el mandatario y el Gobierno colombiano. «El presidente Trump en la conversación siempre acepta que le habían dicho algo completamente diferente del presidente Petro y el tono siempre fue muy bueno», ha revelado el ministro del Interior en una entrevista para Caracol Radio. Benedetti ha señalado que después del cruce de ataques y declaraciones entre ambos mandatarios y las amenazas de una posible intervención estadounidense, el Gobierno consideró importante establecer un «contacto directo» entre los dos porque entendían que «estaban engañando» a Trump en relación a la figura de Gustavo Petro.

Calma tensa en la frontera entre Colombia y Venezuela Continúa la situación de calma tensa en la frontera entre Colombia y Venezuela con un dispositivo militar del ejército colombiano que continúa presente, aunque lo cierto es que la tensión parece haberse rebajado en las últimas horas después de la conversación que ha mantenido el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente americano Donald Trump. Informa: Samuel López / RTVC

El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez sobre su «papel estelar» con Venezuela El PP ha registrado dos iniciativas en el Congreso de los Diputados para pedir dos comparecencias urgentes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre «su papel estelar» con Venezuela y sobre la «corrupción sistémica que le rodea». El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha avanzado que su grupo parlamentario ha registrado este jueves ambas peticiones y ha advertido de que en 2026 van a seguir sin pasar «ni media» al Gobierno de Sánchez. Los populares pretenden que Sánchez hable del «papel estelar que está teniendo en la plena restauración del orden democrático en Venezuela», según ha explicado Bendodo en un acto del PP sobre vivienda celebrado en Málaga, previo a la interparlamentaria del fin de semana en Galicia.

La UE lamenta «toda muerte de civiles» en Venezuela pero apunta que las cifras tras ataque de EEUU están por confirmar La Unión Europea ha dicho este jueves que lamenta «toda muerte de civiles» en Venezuela, pero ha evitado ir más allá en su valoración del último balance ofrecido por las autoridades venezolanas que cifra en al menos un centenar de muertos las víctimas en el ataque de Estados Unidos el pasado sábado en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. «Por supuesto, lamentamos toda muerte, toda baja civil. Las cifras siguen pendientes de confirmación», ha zanjado en una rueda de prensa en Bruselas, Anitta Hipper, portavoz comunitaria para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, evitando así responder a la pregunta directa de si la UE condena esas muertes. El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha elevado a al menos cien muertos las víctimas por el ataque efectuado el pasado sábado por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores y en el que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Albares abre la puerta a sacar a Delcy de las sanciones de la UE si da pasos en la dirección correcta El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha abierto la puerta a que la UE pueda replantearse las sanciones que pesan actualmente sobre Delcy Rodríguez toda vez que esta es ahora la «presidenta encargada» de Venezuela o si se producen pasos en la dirección correcta por parte del nuevo Gobierno después de Estados Unidos capturara al presidente, Nicolás Maduro, en una intervención militar el 3 de enero. Así lo ha indicado en declaraciones a ‘laSexta’, en las que ha reconocido que sobre Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, pesan sanciones que le prohíben la entrada en la UE. Dichas sanciones fueron impuestas en junio de 2018 y fueron reconfirmadas el pasado diciembre durante un año más hasta enero de 2027. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante la Conferencia de Embajadores ese jueves, 8 de enero. Imagen: Carlos Luján – Europa Press

Rusia expresa su «grave preocupación» por la «interceptación ilegal» de uno de sus petroleros a manos de EEUU Las autoridades de Rusia han mostrado este jueves su «grave preocupación» por la «interceptación ilegal» de su petrolero ‘Marinera’ a manos de Estados Unidos en aguas del Atlántico Norte, una operación que tuvo lugar el miércoles en respuesta a la supuesta violación de las sanciones estadounidenses contra la ‘flota fantasma’ que Rusia utiliza para sortear las restricciones al sector energético en Venezuela. El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que la embarcación contaba con pabellón ruso desde el pasado 24 de diciembre «de acuerdo con lo que estipula el Derecho Internacional» y se encontraba «navegando de forma inocente aguas internacionales del Atlántico Norte, en ruta hacia territorio ruso». «Las autoridades estadounidenses han estado recibiendo, también a través de canales rusos, información fiable en relación con este buque y su estatus pacífico, de carácter civil. No podían tener duda alguna sobre este asunto ni había ningún indicio que favoreciera especulaciones sobre que el barco estuviera navegando sin bandera o bajo una falsa», recoge el texto.

El presidente alemán afirma que Estados Unidos está destruyendo el orden mundial El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, criticó duramente la política exterior de Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump e instó al mundo a no permitir que el orden mundial se desintegre en una «cueva de ladrones» donde los inescrupulosos toman lo que quieren. En comentarios inusualmente fuertes, que parecieron referirse a acciones como el derrocamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el fin de semana, el exministro de Relaciones Exteriores dijo que la democracia global estaba siendo atacada como nunca antes. Aunque el papel del presidente alemán es en gran medida ceremonial, sus palabras tienen cierto peso y tiene más libertad para expresar opiniones que los políticos. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso en su residencia del Palacio Bellevue en Berlín, Alemania, el 9 de noviembre de 2025. Maryam Majd/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

El Senado de EE.UU. votará sobre cómo frenar a Trump en Venezuela El Senado de Estados Unidos debe considerar el jueves una resolución que impediría al presidente Donald Trump tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso, y sus partidarios dijeron que la medida podría aprobarse en una votación reñida. Días después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una redada militar en Caracas, los senadores votarán sobre la última de una serie de medidas de poderes de guerra introducidas desde que la administración aumentó la presión militar sobre el país con ataques a barcos frente a sus costas en septiembre. Una fotografía publicada por el presidente estadounidense Donald Trump en su cuenta Truth Social lo muestra sentado junto al director de la CIA, John Ratcliffe, mientras observan la operación militar estadounidense en Venezuela desde el resort Mar a Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 3 de enero de 2026. Imagen Reuters

Ucrania cree que la caída de Maduro es un «duro golpe» para la economía y la posición de Rusia en la región El Gobierno de Ucrania ha valorado este jueves que la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos supone un «duro golpe» para la economía y la posición de Rusia en la región y ha apuntado que la reforma del sector petrolero que idea Washington privará a Moscú de los activos que tiene. «Moscú corre el riesgo de perder no solo activos, sino también la capacidad de influir en el mercado petrolero mundial (…) La probable reforma del sector petrolero venezolano bajo control estadounidense priva a Moscú de uno de sus pocos puntos de apoyo energético fuera de Eurasia», ha apuntado el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Telegram. Concentración en apoyo de Nicolás Maduro en Caracas tras su secuestro por parte de EEUU. Europa Press/Contacto/[e]STR

Cuba se prepara para más dificultades por la presión de EE.UU sobre Venezuela que ahoga el suministro de petróleo Los cubanos se preparaban para una crisis económica cada vez más profunda después de que Estados Unidos incautara el miércoles otros dos petroleros vinculados a Venezuela, una medida que amenaza con cortar un sustento energético crítico para la isla de gobierno comunista pocos días después de que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro. En el puerto de Matanzas, donde atracan los petroleros, el cierre de gasolineras y las largas filas para obtener combustible reflejaban la creciente escasez de suministro. La última medida estadounidense aviva el temor de que los ya frecuentes cortes de electricidad que duran horas se agraven.

China acusa a EEUU de «violar el Derecho Internacional» con la interceptación «arbitraria» del petrolero ruso Las autoridades de China han acusado este jueves al Gobierno de Estados Unidos de «violar el Derecho Internacional» al interceptar «de forma arbitraria» y en aguas del Atlántico Norte el petrolero ruso ‘Marinera’, antes conocido como ‘Bella 1’, por violar supuestamente las sanciones estadounidenses al ser parte de la conocida como ‘flota fantasma’, que Rusia utiliza para sortear las restricciones al sector energético en Venezuela. «Esta es una grave violación del Derecho Internacional. China se opone insistentemente a cualquier acción que viole la Carta de Naciones Unidas y sus principios», ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa. En este sentido, ha arremetido contra el uso de «sanciones impuestas de forma ilegal y unilateral». «Socavan la ley y no han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU», ha manifestado, al tiempo que ha señalado que China «se opone a cualquier acto que infrinja la soberanía y la seguridad de otros países». La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning.- Johannes Neudecker/dpa – Archivo

Sánchez garantiza que España ayudará a que los venezolanos, no EE.UU., decidan su futuro El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este jueves que España ayudará a una transición democrática en Venezuela y a que el futuro de este país sea el que decidan los venezolanos y no, en referencia a Estados Unidos, «un país extranjero ni intereses ajenos». Sánchez se ha vuelto a referir a la situación en Venezuela en la inauguración de la habitual reunión que cada año celebran en Madrid los embajadores españoles para fijar las prioridades de la política exterior. El jefe del Ejecutivo ha reiterado que la intervención de Estados Unidos en Venezuela «viola claramente el Derecho Internacional» y abre un horizonte de incertidumbre en América Latina y el Caribe. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

Televisión Canaria analiza en profundidad la situación de Venezuela Televisión Canaria emite un programa especial: «Venezuela a debate», a partir de las 22:00 horas de la noche. Durante 90 minutos, la cadena pública canaria analizará en profundidad las claves de lo sucedido tras el arresto y la caída de Nicolás Maduro. El espacio estará conducido por Mayer Trujillo y contará con hasta ocho puntos de directo. Informa: Redacción Informativos RTVC

Canarias mantiene el contacto con los canarios en Venezuela, que no reportan problemas de desabastecimiento El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este jueves a la «prudencia» política respecto a la situación que afecta a Venezuela tras la intervención militar de EEUU, si bien ha celebrado que los canarios residentes en el país latinoamericano hayan recuperado la «normalidad» esta semana, sin registrar desabastecimiento ni problemas en suministro eléctrico o transporte. En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de un encuentro del dirigente regional con jugadoras del primer equipo del CD Tenerife Femenino en el campo de El Mundialito, en la isla de Tenerife, Clavijo ha recordado que el Gobierno canario mantiene el «contacto diario» con las autoridades consulares en el país así como con las 26 entidades canarias que operan en el mismo. Fernando Clavijo, presidente de Canarias

Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años e insistió en que el gobierno interino del país —todos antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— no está «dando todo lo que consideramos necesario». «Solo el tiempo lo dirá», respondió en una entrevista con The New York Times al ser preguntado por el tiempo que la administración exigirá la supervisión directa de la nación sudamericana. «La reconstruiremos de una manera muy rentable», declaró Trump al Times. «Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente». Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Imagen Reuters

Los venezolanos concentran casi el total de las residencias por razones humanitarias concedidas en 2025 en España El 99,4% de residencias por razones humanitarias concedidas por España en 2025 fueron para venezolanos, según los últimos datos oficiales disponibles por parte del Ministerio del Interior. La mayoría de estas concesiones están vinculadas a solicitudes de protección internacional que, aunque resultan denegadas en vía de asilo, derivan en autorizaciones humanitarias conforme a la legislación de extranjería. Concretamente, entre enero y diciembre de 2025 se concedieron 49.473 autorizaciones de residencia por razones humanitarias, y 49.178 fueron para ciudadanos venezolanos, lo que supone casi el 100% del total y una tasa de protección del 98,89% para este colectivo. Entre enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 134.401 solicitudes de protección internacional, de las cuales 78.984 correspondieron a personas de Venezuela. Decenas de personas durante una concentración para celebrar la captura de Maduro, frente al Ayuntamiento de Bilbao, a 4 de enero de 2026, en Bilbao, Vizcaya. Imagen Europa Press

Machado afirma que al «régimen» de Venezuela «le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo» La opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha afirmado que el proceso abierto en Venezuela tras el ataque ejecutado el 3 de enero por Estados Unidos, que se saldó con decenas de muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, es «irreversible», antes de agregar que «es al propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo», aunque no ha entrado a valorar la decisión de Washington de situar como presidenta interina a Delcy Rodríguez. «El objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Es una situación totalmente inestable«, ha sostenido en una entrevista al portal venezolano La Patilla, en la que ha vuelto a reclamar «la liberación de todos los presos políticos» en el país sudamericano.

Estados Unidos intercepta dos petroleros vinculados a Venezuela Estados Unidos ha confirmado que quiere gestionar el petróleo de Venezuela y hacerlo, además, de manera indefinida. Precisamente, en las últimas horas la Guardia Costera estadounidense ha interceptado dos petroleros vinculados a Venezuela. Informa: Redacción Informativos RTVC

Venezuela «solamente» comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo, según apunta Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Venezuela «solamente» comprará productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, en el marco de su nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Así se ha pronunciado el inquilino de la Casa Blanca a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social, donde ha indicado que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos «para mejorar» la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país latinoamericano. «En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio. Una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo estadounidense y para Estados Unidos», ha añadido el también magnate neoyorquino. El presidente de EEUU, Donald Trump. – Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz – Pool via CN

Un sindicato venezolano informa de la deportación de dos periodistas tras 10 horas detenidos El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela ha informado que el periodista colombiano Jeff Martínez y el mexicano Julián Mazoy fueron deportados del país «después de diez horas detenidos». Ambos habían intentado cruzar la frontera con Colombia poco después del mediodía hora local, tras lo que permanecieron «incomunicados y sin poder ser ubicados», según el sindicato. «Fueron sometidos a lo que calificaron como ‘tortura psicológica’, recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y teléfonos», señaló el SNTP en la red social X.

Venezuela cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo pero su industria está muy deteriorada tras años de mala gestión, falta de inversiones y sanciones internacionales. La producción ha caído desde más de 3 millones de barriles diarios en los 90 hasta menos de 1 millón en 2025. El petróleo sigue siendo el pilar de su economía, aportando la mayoría de ingresos y exportaciones, pero la capacidad real de extracción y exportación es baja. Entrevista a José Miguel González, economista. ‘Buenos días, Canarias’ / RTVC

Petro afirma que habló con Delcy Rodríguez y le propuso un «diálogo tripartito» con EEUU El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a principios de esta semana y ha anunciado que impulsará un «diálogo tripartito» con Estados Unidos, en medio de las tensiones con este país tras la captura el pasado sábado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez, en un ataque sobre Caracas y alrededores en el que han muerto un centenar de personas según las autoridades venezolanas. «No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. La conozco desde el principio de todo esto la invité a Colombia», ha revelado desde la plaza Simón Bolívar de Bogotá, ante una multitud convocada por el propio mandatario contra las declaraciones de Trump sobre una potencial intervención en el país latinoamericano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un acto público. Presidencia de Colombia en X / Europa Press

Trump y Petro rebajan tensiones Venezuela no es el único país latinoamericano en el punto de mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También ha amenazado al presidente colombiano, Gustavo Petro, al que acusa de vínculos con el narcotráfico. Trump y Petro han rebajado tensiones en una llamada de más de una hora que reconocía el presidente colombiano tras convocar manifestaciones en todo el país. Informa: Redacción Informativos RTVC