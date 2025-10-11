ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un fallecido y un herido al colisionar una guagua y un turismo en Fuerteventura

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Un hombre, de 39 años, ha fallecido este sábado, mientras que otro, de 33 años, ha resultado herido de carácter moderado en una colisión entre una guagua y un turismo en Fuerteventura

Imagen de archivo de la carretera FV-20, en Fuerteventura / CABILDO DE FUERTEVENTURAUn fallecido y un herido al colisionar una guagua y un turismo en Fuerteventura
Un fallecido y un herido al colisionar una guagua y un turismo en Fuerteventura. Imagen de archivo de la carretera FV-20, en Fuerteventura

El acciente tuvo lugar a las 06.08 horas en la vía FV-20, en el municipio de Tuineje. Hasta el lugar se trasladaron los efectivos de emergencias. Fueron alertados por varias llamadas, de una colisión lateral entre una guagua y un turismo.

El personal de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró a ambos conductores, y confirmaron el fallecimiento del conductor del turismo. El conductor de la guagua fue asistido por diversas lesiones de carácter moderado y trasladado al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos de Tuineje, que aseguraron los vehículos y colaboraron con los servicios de emergencias.

También en el lugar de los hechos se personaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la vía y realizaron las diligencias correspondientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el muelle de Arrecife

Imágenes de la peregrinación de la Virgen de Candelaria

Un motorista fallece tras colisionar con un turismo en Gran Canaria

Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife | minuto a minuto

Destapan una falsa desaparición en Las Palmas de Gran Canaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025