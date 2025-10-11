Un hombre, de 39 años, ha fallecido este sábado, mientras que otro, de 33 años, ha resultado herido de carácter moderado en una colisión entre una guagua y un turismo en Fuerteventura

El acciente tuvo lugar a las 06.08 horas en la vía FV-20, en el municipio de Tuineje. Hasta el lugar se trasladaron los efectivos de emergencias. Fueron alertados por varias llamadas, de una colisión lateral entre una guagua y un turismo.

El personal de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró a ambos conductores, y confirmaron el fallecimiento del conductor del turismo. El conductor de la guagua fue asistido por diversas lesiones de carácter moderado y trasladado al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos de Tuineje, que aseguraron los vehículos y colaboraron con los servicios de emergencias.

También en el lugar de los hechos se personaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la vía y realizaron las diligencias correspondientes.