El accidente de moto se produjo alrededor de las 23:32 horas de la noche de este jueves en la calle Río Grande, en Arrecife

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Imagen 1-1-2 Canarias

Un joven de 26 años perdió la vida y otro de 21 resultó gravemente herido este jueves en un accidente de moto ocurrido en la calle Río Grande, en el municipio de Arrecife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 23:32 horas, momento en el que la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta avisando de la caída de la motocicleta en la que viajaban ambos jóvenes. De inmediato, el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a las víctimas. El joven de 26 años falleció en el lugar, mientras que al herido, de 21 años, se le trasladó en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La Policía Local se encargó de regular el tráfico y elaborar el atestado, mientras que la Policía Nacional colaboró en el dispositivo junto al resto de servicios de emergencia.