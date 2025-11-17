Un globo estratosférico eleva la apuesta aeroespacial en La Gomera

La isla se consolida como un enclave estratégico para la experimentación aeroespacial avanzada

La empresa B2Space y el Cabildo de La Gomera lograron el lanzamiento exitoso de un globo estratosférico en la madrugada del lunes. La operación comenzó sobre las 2:30 horas en el Puerto de Vueltas tras días de preparativos técnicos.

El equipo desplegó el sistema con precisión y garantizó un ascenso seguro hacia gran altitud mediante tecnologías de bajo impacto ambiental.

Tecnología más sostenible y accesible

El proyecto encaja en la estrategia insular para impulsar iniciativas aeroespaciales sostenibles con menor consumo energético. La tecnología empleada asciende sin grandes cantidades de combustible y reduce la huella ambiental del ensayo.

Estas soluciones buscan abrir la puerta a modelos aeroespaciales más eficientes, adaptados a la innovación y al respeto por el entorno.

La isla como plataforma aeroespacial

El vicepresidente primero del Cabildo, Adasat Reyes, destacó que el logro marca un hito para esta tecnología y fortalece la posición de La Gomera. También señaló que la maniobra favorece la llegada de más empresas especializadas a la isla.

La operación confirma que La Gomera ofrece condiciones geográficas óptimas para la experimentación, gracias a su baja saturación aérea y su compromiso ambiental.

Proyección científica y tecnológica

El lanzamiento consolida la línea de trabajo que la isla impulsa desde 2022 para fomentar actividades científicas y aeronáuticas con una visión sostenible. La estrategia posiciona al territorio como referente atlántico en validación tecnológica.

B2Space y el Cabildo avanzan en la muestra de tecnologías de nueva generación que reducen costes operativos y ambientales, además de promover formación y colaboración con agentes educativos y tecnológicos de la isla.