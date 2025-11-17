ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLa Gomera

Un globo estratosférico eleva la apuesta aeroespacial en La Gomera

RTVC
RTVC

La isla se consolida como un enclave estratégico para la experimentación aeroespacial avanzada

La empresa B2Space y el Cabildo de La Gomera lograron el lanzamiento exitoso de un globo estratosférico en la madrugada del lunes. La operación comenzó sobre las 2:30 horas en el Puerto de Vueltas tras días de preparativos técnicos.

Un globo estratosférico eleva la apuesta aeroespacial en La Gomera
Un globo estratosférico eleva la apuesta aeroespacial en La Gomera | Cabildo de La Gomera

El equipo desplegó el sistema con precisión y garantizó un ascenso seguro hacia gran altitud mediante tecnologías de bajo impacto ambiental.

Tecnología más sostenible y accesible

El proyecto encaja en la estrategia insular para impulsar iniciativas aeroespaciales sostenibles con menor consumo energético. La tecnología empleada asciende sin grandes cantidades de combustible y reduce la huella ambiental del ensayo.

Estas soluciones buscan abrir la puerta a modelos aeroespaciales más eficientes, adaptados a la innovación y al respeto por el entorno.

La isla como plataforma aeroespacial

El vicepresidente primero del Cabildo, Adasat Reyes, destacó que el logro marca un hito para esta tecnología y fortalece la posición de La Gomera. También señaló que la maniobra favorece la llegada de más empresas especializadas a la isla.

La operación confirma que La Gomera ofrece condiciones geográficas óptimas para la experimentación, gracias a su baja saturación aérea y su compromiso ambiental.

Proyección científica y tecnológica

El lanzamiento consolida la línea de trabajo que la isla impulsa desde 2022 para fomentar actividades científicas y aeronáuticas con una visión sostenible. La estrategia posiciona al territorio como referente atlántico en validación tecnológica.

B2Space y el Cabildo avanzan en la muestra de tecnologías de nueva generación que reducen costes operativos y ambientales, además de promover formación y colaboración con agentes educativos y tecnológicos de la isla.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Fuerteventura renueva como mejor destino para ver el cielo nocturno

La ex primera ministra de Bangladesh, condenada a muerte por crímenes contra la humanidad

La Brigada Líbano XLIII regresa a Canarias tras seis meses de despliegue

CV Guaguas vs Levski de Sofía | A un paso de la Champions League

Yaiza presenta su proyecto para la avenida marítima de Playa Blanca

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025