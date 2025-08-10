ES NOTICIA

Un herido de carácter moderado durante una reyerta en Tenerife

RTVC / Europa PRESS
El herido presentaba traumatismo facial y costal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Norte

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado durante una reyerta en una vía pública de Icod de Los Vinos, en la isla de Tenerife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.00 horas de este sábado en el Camino La Patita del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba traumatismo facial y costal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Norte.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.

