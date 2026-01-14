El artista Frankee Gee, que llevaba siete meses en prisión preventiva pasa a libertad provisional y deberá comparecer semanalmente ante el juzgado mientras espera juicio

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado la libertad provisional del rapero grancanario Frankee Gee, investigado por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 14 años, a la espera de la celebración del juicio.

El acusado, que ha permanecido siete meses en prisión preventiva, deberá comparecer semanalmente en sede judicial como medida cautelar. Según la autoridad judicial, se le investiga por supuestos abusos sexuales y por la presunta grabación de vídeos pornográficos de especial crudeza, hechos por los que podría enfrentarse a penas superiores a los diez años de cárcel.

Informe técnico policial

La investigación se apoya en un informe técnico policial que apunta a la existencia de relaciones sexuales entre ambos. El testimonio de la menor fue recogido como prueba preconstituida, negando la existencia de dichos encuentros y asegurando que las imágenes eran manipuladas, aunque los investigadores señalan incoherencias en sus respuestas, atribuidas a su situación de vulnerabilidad y falta de madurez.

Un juzgado deja en libertad provisional al rapero grancanario Frankee Gee acusado de agresión sexual a una menor. RTVC

El Ministerio Fiscal se opuso a la puesta en libertad provisional del investigado al considerar que existen indicios suficientes, tanto directos como indiciarios, y subrayó la “alarma social” generada por unos hechos que, según señaló, han provocado una notable indignación ciudadana.