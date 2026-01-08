El marinero sufrió un desvanecimiento durante la maniobra de atraque tras el rescate del cayuco que le produjo un fuerte golpe en la cabeza, lo que provocó su muerte

Un marinero de la patrullera de la Guardia Civil Río Tajo falleció durante las maniobras efectuadas por el buque en San Sebastián de La Gomera, donde actuó de apoyo en el rescate de un cayuco asistido cerca de la isla colombina, según ha informado este jueves el Instituto Armado.

El suceso se produjo el martes en el puerto, cuando un marinero civil que complementa la tripulación de la patrullera sufrió un desvanecimiento durante la maniobra de atraque que le produjo un fuerte golpe en la cabeza, lo que provocó su muerte.

«La Guardia Civil quiere expresar su más sentido pésame a los familiares, seres queridos y compañeros del fallecido, dejando de manifiesto la gratitud por su entrega y dedicación«, resalta el cuerpo.

El cayuco llegó a la isla el pasado 6 de enero que se localizó a 26 kilómetros de La Gomera con 143 ocupantes, uno de ellos fallecido durante la travesía.