Un motorista de 20 años, grave al caer en Tafira

El motorista sufrió un traumatismo craneoencefálico crítico al sufrir un accidente que lo tiró del vehículo en la zona de Tafira, en Gran Canaria

Un motorista de 20 años sufrió este domingo un traumatismo craneoencefálico con pronóstico crítico al sufrir una caída cuando circulaba por el barrio de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria.

El siniestro tuvo lugar en la GC-112 a las 19.29 horas y los servicios de emergencia fueron alertados por un vigilante de seguridad. En una segunda llamada confirmó que el afectado sufría una parada cardiorrespiratoria.

El vigilante y un enfermero que se encontraba en el lugar del accidente comenzaron a realizar al herido maniobras de reanimación cardiopulmonar, siguiendo las indicaciones que le daba personal del SUC a través de teleasistencia.

Al llegar al lugar, el personal del SUC continuó con las maniobras de reanimación, consiguiendo revertir la parada.

Tras estabilizar al herido, los sanitarios lo trasladaron en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria escoltado por efectivos de la Policía Local.