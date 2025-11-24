Un motorista de 39 años ha muerto este domingo en el municipio grancanario de Gáldar al colisionar con un turismo que estaba estacionado

Un motorista muere en Gáldar al chocar contra un turismo que estaba estacionado. Imagen de archivo 112 Canarias

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar a las 16.23 horas en la calle Alcalde Rosas.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria liberaron al fallecido, que quedó atrapado en la parte inferior del vehículo.

En el momento de su rescate, el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El personal sanitario del centro de salud de la zona, junto a efectivos del SUC, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas que no dieron resultado.

Servicios policiales colaboraron con los recursos intervinientes y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.