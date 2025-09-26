El programa de la Radio Canaria se adentrará en la actualidad internacional, los desafíos de la soberanía alimentaria y charlará con el cómico Luis Piedrahita

Rendirá homenaje a la figura de Dulce Xerach, repasará los extravagantes premios Ig Nobel y el origen de inventos militares, entre otros asuntos

‘Tiempo de Alisios‘ traerá este fin de semana a la radio en directo nuevos y frescos contenidos con la periodista Elena Falcón y todo su equipo al frente. El programa, que abarcará la antena de 08:00 horas a 11:00 horas, tanto sábado como domingo, regresará con sus habituales secciones y colaboradores.

El sábado, La Sorimba, contará con los corresponsales canarios Enrique Rodríguez y Francisco de Zárate para desgranar la actualidad internacional. Asimismo, María Rodríguez, en Parlare, pondrá sobre la mesa el desafío de la soberanía alimentaria a través de una propuesta planteada en el Parlamento de Canarias para poner en producción tierras abandonadas.

‘Tiempo de Alisios’ volverá a recibir a los más pequeños y pequeñas de la casa ,que con su particular visión del mundo dejarán sorprendida tanto a la audiencia como a algunos de los invitados al programa, por ejemplo, al humorista y mago Luis Piedrahita, que está en las islas presentando su espectáculo «Apocalípticamente correcto», donde no duda en abordar temas controvertidos como la leche de soja, la moda de las autocaravanas camperizadas o la libertad de expresión.

Lara Lapuente, que está viajando desde Canarias hasta el Ártico, volverá a asomarse al programa para contar las experiencias que va acumulando por el trayecto. Ya ha llegado a Suecia, donde en los últimos días ha visto desde auroras boreales hasta renos blancos.

Además, ‘Tiempo de Alisios’ rescatará una entrevista realizada a Dulce Xerach Pérez, escritora, gestora cultural y ex política fallecida este jueves. En el encuentro que mantuvo con Elena Falcón el pasado mes de noviembre en antena habló, entre otras cosas, del acoso en la política que ella misma sufrió, techos de cristal, literatura y feminismo.

Desayunando con la novela negra y con los premios más excéntricos

El domingo, el programa desayunará con Tony Hill, uno de los escritores invitados al Observatorio Negro Criminal de Fuerteventura; y David Quinto, divulgador científico, entre lagartos que comen pizza y bebés que se decantan por el ajo, informará sobre los últimos Ig Nobel, los premios que galardonan descubrimientos y logros inusuales que “primero hacen reír y después pensar”.

Ganadores del Premio Ig Nobel de Biología de este año por su experimento para averiguar si las vacas pintadas con rayas parecidas a las de las cebras pueden evitar las picaduras de las moscas.

El humor y los inventos militares completan el programa con las secciones habituales

Igualmente, se trasladarán a la antena inventos de uso cotidiano cuyo origen fue la investigación militar; y la periodista Noelia Gil, desde La Pibada, trasladará “recetarios de la generación Z”.

Por último, como cada fin de semana, ‘Tiempo de Alisios’ propondrá jugar al Adivina en qué trabaja, donde la audiencia deberá adivinar a qué se dedica profesionalmente un invitado misterioso; y el humor llenará las ondas el domingo de 10:00 a 11:00 horas con los cómicos canarios invitados, que en esta ocasión hablarán de simulacros imposibles.

El programa contará con las vías habituales de participación a través de los mensajes de WhatsApp al 616 48 67 54 y llamadas al número 900 52 57 52; así como público asistente a los estudios.