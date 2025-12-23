Un total de 950 personas pidieron la eutanasia en 2024, 308 fallecieron antes de que se resolviera su situación

Un tercio de quienes pidieron la eutanasia murieron durante el proceso de tramitación.

Un total de 905 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir en 2024, año en el que se finalizaron 929 procesos, de los que a 426 (45,86 %) les fue concedida la eutanasia, pero 308 personas (33,15 %) fallecieron durante el proceso de tramitación antes de que se resolviera su petición.

Además, 141 solicitudes (15,18 %) fueron denegadas y 54 personas (5,81 %) revocaron su decisión de forma voluntaria, según los últimos datos del Informe Anual 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir que ha publicado este martes el Ministerio de Sanidad.

Desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado un total de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir. De las que 1.123 (46 %) terminaron en una prestación efectiva.

Sanidad detalla que de los 929 procesos finalizados durante 2024, 803 fueron presentadas y resueltas ese año. Y las otras 126 se iniciaron en años anteriores.

82 días y medio de espera para recibir la eutanasia

Respecto a las 308 personas que murieron antes de tener respuesta a su petición, el informe indica que el tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 47,19 días, con una mediana de 27 días (inferior al tiempo mínimo de tramitación requerido por la ley).

Casi 53 días es la duración media del procedimiento entre la solicitud y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación. Mientras que el plazo medio total transcurrido desde la primera petición hasta la realización de la prestación (incluidos aplazamientos) fue de 82,65 días.

En 117 casos (12,59 %) el médico responsable estimó oportuno reducir el plazo entre la primera y la segunda solicitud. Debido al riesgo inminente de pérdida de la capacidad de tomar decisiones por parte del solicitante, detalla Sanidad.

54 personas revocaron voluntariamente su solicitud

Del 15,18 % de las solicitudes de eutanasia denegadas, el informe precisa que las instancias evaluadoras emitieron 157 informes desfavorables (puede haber más de uno por proceso), de los que 75 fueron objeto de reclamación. Finalmente, 20 de esas reclamaciones fueron estimadas y se permitió la prestación.

En 2024, 54 personas revocaron su solicitud por voluntad propia, algo más del doble que el año anterior (21): 38 lo hicieron antes de la segunda petición, siete pacientes cambiaron de opinión mientras la comisión evaluaba su expediente, y nueve personas que ya tenían el permiso, renunciaron finalmente a la prestación.

De las 508 solicitudes aprobadas en 2024 por la Comisión de Garantía y Evaluación (no se corresponden necesariamente con las 426 prestaciones realizadas ese año), 55 personas (10,83 %) pidieron aplazar la eutanasia. Si bien dos tercios de esos aplazamientos (34 casos, 61,82%) terminaron finalmente en una prestación. Sanidad subraya que la donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir se ha consolidado. El año pasado 63 personas (14,79 % de las prestaciones) se acogieron a este programa. Una cifra que se eleva a 156 desde la entrada en vigor de la ley en 2021. Y que ha permitido el trasplante de 459 órganos, beneficiando a 442 personas.

Perfil del Solicitante

El perfil del solicitante de la ayuda a morir es el de una persona mayor de 60 años (75,89 % de los procesos finalizados) y el tramo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años (27,77 %), con enfermedades graves de tipo neurológico (32,51 %) u oncológico (29,71 %). De los 929 procesos finalizados, en 486 casos los solicitantes fueron hombres (52,31 %) y en 443 casos, mujeres (47,69 %).

La mayoría de las solicitudes siguieron se realizaron de manera directa por la propia persona estando en pleno uso de su capacidad para tomar decisiones. Y sólo en 51 procesos la persona dejó instrucciones previas.

Cataluña, con 303 procedimientos finalizados, Madrid (129), País Vasco (75) y Andalucía son las comunidades autónomas con mayor número de procesos finalizados, mientras que Ceuta (sin solicitudes), Melilla (con una petición), Extremadura (8) y La Rioja y Murcia (con 9 cada una), son las regiones donde hay un menor número de solicitudes.