Un tradicional bar de Puerto Naos reabre tras tres años y cuatro meses de espera

Redacción RTVC
El bar de Resbel reabre sus puertas para intentar volver a la normalidad en uno de los núcleos afectados por la erupción del volcán de La Palma

Vídeo RTVC.

Alegría entre los clientes que han visto como el bar de Resbel, conocido en Puerto Naos, en La Palma, como «el bar de siempre» ha reabierto sus puertas tras tres años y cuatro meses de espera.

El propietario lleva toda una vida detrás de la barra; lo que hizo más duro el parón de su actividad.

Propietario bar Puerto Naos, La Palma.

Como muchos vecinos y empresarios de Puerto Naos, la esperanza de volver siempre estuvo ahí, por lo que animan a quienes aún no lo ha hecho a regresar al barrio.

Un regreso a la normalidad que se ha hecho con garantías de seguridad, gracias a los más de mil sensores que controlan a tiempo real los valores de dióxido de carbono tanto en interior como en el exterior.

