Tanto sus tripulantes, como la embarcación han sido trasladados al Puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro

Un velero se queda sin poder fondear en aguas cercanas a la isla de El Hierro, por un fallo en el motor. Por esta razón, controladores marítimos de Tenerife han movilizado a la Salvamar Navia para llevar a cabo el correspondiente remolque.

Imagen cedida.

Velero a la deriva

Además, se ha procedido a la inspección del motor en busca de posibles pérdidas de combustible, agua de refrigeración o aceite lubricante.

