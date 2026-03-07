ES NOTICIA

Un fallo en un motor, deja a un velero a la deriva en aguas próximas a El Hierro

Redacción RTVC
Tanto sus tripulantes, como la embarcación han sido trasladados al Puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro

Un velero se queda sin poder fondear en aguas cercanas a la isla de El Hierro, por un fallo en el motor. Por esta razón, controladores marítimos de Tenerife han movilizado a la Salvamar Navia para llevar a cabo el correspondiente remolque.

Además, se ha procedido a la inspección del motor en busca de posibles pérdidas de combustible, agua de refrigeración o aceite lubricante.

Tanto sus tripulantes, como la embarcación han sido trasladados al Puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro.

