Las obras de ampliación de la carretera de El Aceitillo, en La Gomera, sacan a la luz un yacimiento que muestra la vida cotidiana de los primeros aborígenes de la isla

Durante las obras de ampliación de la carretera en la zona de El Aceitillo, en San Sebastián de La Gomera, han salido a la luz vestigios de un yacimiento aborigen que arroja luz sobre la vida de las primeras poblaciones de la isla.

Los arqueólogos han identificado restos de una cabaña habitacional, una estructura en superficie donde sus antiguos habitantes cocinaban, dormían y fabricaban herramientas.

Aunque se sabía que los primeros gomeros vivieron en cuevas, este hallazgo revela otro tipo de vivienda mucho menos estudiado. Según los expertos, las cabañas eran el corazón de la vida cotidiana y, debido a la superposición de construcciones posteriores, a menudo permanecen ocultas bajo elementos más recientes.

Un yacimiento hallado en La Gomera revela vestigios de antiguas cabañas aborígenes. RTVC

Reconstruir la historia de Canarias

Este yacimiento se convierte así en una oportunidad única para estudiar estos espacios con metodologías modernas, algo que no se había hecho de manera detallada desde las excavaciones de las décadas de 1980 y 1990.

Cada descubrimiento como este permite reconstruir mejor la historia de Canarias y entender cómo vivían sus primeros habitantes. En palabras de los arqueólogos, el pasado de la isla sigue bajo nuestros pies, esperando a ser escuchado y comprendido.

Este hallazgo, además, refuerza la importancia de la arqueología preventiva durante obras de infraestructura, demostrando que la historia puede aparecer de forma inesperada y aportar valiosa información sobre la vida cotidiana de los antiguos gomeros.