Una cena para pasar la Nochebuena acompañados

La Iglesia del Santísimo Redentor, en Tenerife, reúne a más de 80 personas sin hogar en una velada marcada por la dignidad y el afecto
En la Iglesia Santísimo Redentor de Tenerife han pensado en quienes no pueden vivir esta noche como desean. La parroquia quiso ofrecer algo más que comida: un espacio de calor humano y acompañamiento.
Una cena de Nochebuena para más de 80 personas
La comunidad parroquial se volcó para que nadie se sintiera excluido esta noche en una iniciativa reunió a más de 80 personas sin hogar. Cada comensal encontró un plato caliente y una mesa compartida. El menú no dejó nada al azar, pero el ingrediente principal fue el amor servido sin medida.