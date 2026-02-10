‘Una Hora menos’ es el programa más visto del día con 125.000 espectadores acumulados

La audiencia respalda las dos ediciones de ‘Telenoticias’ con un 15,8% de cuota en TN1 y un 10,3% en TN2















































‘Una Hora menos’ cosechó en su emisión de ayer un 10,8% de cuota.

Televisión Canaria registró destacados índices de audiencia durante la jornada de este lunes 9 de febrero, con un fuerte respaldo de la audiencia a una nueva edición de ‘Una Hora menos’, que se convirtió en el programa más visto de la cadena con un 10,8% de cuota. El espacio presentado por Victorio Pérez alcanzó una audiencia acumulada de 125.000 espectadores, consolidando el interés de los canarios por la actualidad y el análisis en el horario de prime time.

Los informativos de Televisión Canaria reforzaron este respaldo de la audiencia con sólidos datos en sus dos ediciones. El Telenoticias 1, conducido por Fernando Timón y Fátima Plata, se posicionó como líder en su franja horaria con un 15,8% de cuota, con 87.000 espectadores acumulados. Asimismo, la sección de El Tiempo TN1 mantuvo la atención de la audiencia con un 10,1% de cuota y 50.000 espectadores acumulados.

Por su parte, la segunda edición, Telenoticias 2, que presenta la pareja formada por Marta Modino y Antonio Cárdenes, anotó un 10,3% de cuota de pantalla y alcanzó 121.000 espectadores acumulados.

Imágenes durante la emisión del Telenoticias 1 (izquierda) y el Telenoticias 2 (derecha).

Rendimiento de la programación diaria

Dentro de la oferta de entretenimiento de la franja diaria de la tarde, el concurso ‘El tiempo vuela’, encabezado por Roberto Kamphoff, consiguió un destacado 8,4% de cuota y 25.000 espectadores acumulados. Este registro se sitúa entre las tres mejores emisiones del programa en lo que va de año, logrando que 44.000 canarios sintonizaran con el formato en algún momento de su emisión.

Justo después, ‘Como en casa’, el programa de gastronomía que recorre las Islas en busca de los mejores sabores de la mano de Kiko Barroso y Catha González, mantuvo su solidez en la parrilla al registrar un 10,3% de cuota de pantalla, con 45.000 espectadores acumulados.

Con estos resultados, Televisión Canaria reafirma su posición como referente informativo y de entretenimiento en las Islas, logrando conectar con una amplia base de espectadores en las diferentes franjas horarias de su programación.