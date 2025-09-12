ES NOTICIA

Una mujer en estado grave al sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
La mujer presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que se le trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria

Una mujer, de 75 años, se encuentra en estado grave al sufrir un atropello en la carretera GC-110, en la zona de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Hospital Universitario de Gran Canaria

Los hechos han ocurrido este jueves en dicha zona, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que la mujer presentaba inicialmente politraumatismos de carácter grave. Por tanto, se le trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.

