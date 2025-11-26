Un estudio realizado en cuatro comunidades autónomas, entre las que está Canarias, revela que un tercio de los adolescentes que juegan a videojuegos presenta indicadores adictivos

Casi un tercio de los adolescentes que juega a los videojuegos en Canarias ha admitido que los interfieren en su vida diaria al dejar de hacer cosas o pasar el día pensando en jugar. El 15 por ciento dice haber tenido sensaciones de abstinencia, como estar irritable o sentirse nervioso. Son síntomas de la adicción.

Lo concluye el estudio sobre usos de las tecnologías en población adolescente’ realizado por Fundación Adsis en cuatro comunidades autónomas, entre ellas Canarias, y financiado por el Plan Nacional contra las Drogas. Además de estos daos, también revela que el 72 por ciento dice dormir menos de lo que debería, el 67 por ciento admite que descuida sus tareas y reduce su rendimiento, y el 49 por ciento reconoce que dedica menos tiempo a los amigos por algún tipo de ocio digital.

Agotamiento de pantallas

El trabajo también refleja que el 40 por ciento de los adolescentes consultados pide tiempo de desconexión digital, lo que «puede ser representativo del agotamiento causado por el uso de pantallas».