Las aeronaves procedían de Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria; la situación ya está normalizada

La presencia de drones en el entorno del Aeropuerto de Fuerteventura obligó este domingo por la mañana a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla. Los aparatos procedían de Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria, según confirmaron fuentes de Aena.

Imagen de archivo | Aeropuerto de Fuerteventura

En concreto, el avión que partió de Santiago de Compostela fue desviado a Lanzarote, mientras que los otros dos se dirigieron finalmente al Aeropuerto de Gran Canaria.

Las operaciones en el aeródromo majorero ya se desarrollan con total normalidad, una vez controlada la incidencia.