Valeria Castro agota las entradas en Lanzarote y dará un segundo concierto

Dos conciertos dará la artista canaria Valeria Castro en Lanzarote tras agotar las entradas para la cita del 2 de octubre

La artista Valeria Castro suma un segundo concierto en Lanzarote tras la alta demanda de entradas para su concierto previsto para el jueves 2 de octubre en el Teatro «El Salinero». La nueva fecha para su segundo espectáculo es el miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas.

Valeria Castro dará dos conciertos en octubre en Lanzarote / Archivo

Las entradas, con un precio de 30 euros, estarán disponibles a partir de las 09:00 horas de este viernes 26 de septiembre a través de la página web www.culturalanzarote.com y de la aplicación móvil Cultura Lanzarote.

Una voz canaria en la escena internacional

El concierto de Valeria Castro a Lanzarote forma parte de su gira internacional de presentación de «El cuerpo después de todo», su segundo trabajo discográfico. Castro autora de canciones como Cuídate, La raíz o Sentimentalmente ofrecerá en la isla un repertorio íntimo y delicado, en el que tradición y sensibilidad contemporánea se encuentran en una de las voces más destacadas de la música canaria actual.

La autora palmera se ha consolidado como una de las voces más delicadas y prometedoras de la música actual. Ha recibido tres nominaciones consecutivas en los Grammy Latinos. En 2024 la obtuvo en la categoría de mejor canción de cantautor por «La raíz» —compuesta en homenaje a La Palma tras la erupción del Tajogaite—. También en 2024, por el tema «La Ceniza», junto al lanzaroteño Ale Acosta, en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica. En este 2025 ha logrado la nominación a Mejor álbum cantautor, por su segundo trabajo, “El cuerpo después de todo”.

Además, ha recibido también el galardón a mejor canción del año en los Premios Canarios de la Música y fue nominada a los Premios Goya 2024 junto al grupo Vetusta Morla.