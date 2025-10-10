La diputada de Coalición Canaria denuncia el retraso en de esta aprobación y ha pedido al Estado información sobre el Consejo de Ministros en que se aprobará

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha pedido al Estado información sobre la fecha del Consejo de Ministros en que aprobará la bonificación del 60% del IRPF para los residentes de La Palma.

Valido ha registrado esta solicitud por escrito al Ministerio de Hacienda. Un compromiso recogido en la Agenda Canaria suscrita con Coalición Canaria y que no se ha materializado oficialmente en 2025.

En los últimos años se ha aplicado esta medida fiscal. Una ayuda a las nóminas de los trabajadores de la isla como apoyo a la la recuperación económica y social tras la erupción del volcán.

Dificultades económicas de la población palmera

La portavoz nacionalista ha señalado las dificultades económicas que atraviesan los palmeros después de la erupción volcánica. Cristina Valido ha incidido la situación de incertidumbre jurídica si no se hace efectiva su aplicación.

CC exige el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En un momento, que aunque afirmen que se planea aplicarla con carácter retroactivo en la declaración de la renta del año siguiente, tienen que ratificarlo oficialmente.

Coalición Canaria considera que la demora en la implementación de la bonificación del IRPF afecta directamente a los habitantes de La Palma, quienes necesitan disponer de este recurso económico para afrontar sus gastos cotidianos y continuar con la recuperación de la isla.

Por todo ello, en su iniciativa parlamentaria, Cristina Valido pregunta “en qué consejo de ministros va a aprobarse la aplicación de la bonificación del 60% del IRPF para la isla de La Palma, que fue suscrita en la Agenda Canaria firmada con Coalición Canaria y que el Gobierno de España dice garantizar sin que se haya aprobado, estando ya en octubre”.