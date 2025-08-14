El proyecto incluye medidas para garantizar la seguridad del talud

El Ayuntamiento de Vallehermoso solicitó este jueves al Gobierno de Canarias que actúe con celeridad para poner en marcha las obras de remodelación de la zona costera de Alojera.

Vallehermoso pide celeridad para remodelar la zona de Alojera / Imagen del Cabildo de La Gomera

Esta actuación es una demanda histórica del municipio, que también reclama que el proyecto incluya medidas específicas para garantizar la seguridad del talud. Esta zona supone un riesgo que preocupa a vecinos y autoridades.

Proyecto definido

El Ayuntamiento mostró su descontento por la paralización del proyecto bajo la gestión del Gobierno de España y confía en que el reciente traspaso de competencias en materia de Costas al Gobierno autonómico permita desbloquear la situación y retomar cuanto antes los trabajos previstos en la costa del municipio.

El alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello Cabrera, aseguró que existe ya un proyecto definido, así como una iniciativa y compromiso por parte de las instituciones. Según explicó a RTVC, la principal preocupación en este momento es garantizar que las decisiones se tomen con rapidez y eficacia, para que la obra se convierta pronto en una realidad.

Además, el alcalde adelantó que está previsto que en el mes de septiembre se desplace hasta el municipio el vicepresidente del Gobierno de Canarias acompañado de técnicos, con el fin de estudiar sobre el terreno las posibles soluciones y dar respuesta a las peticiones vecinales en torno a la recuperación y seguridad de la playa.