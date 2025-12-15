El complejo contará con 14 alojamientos privados, cada uno de unos 25 metros cuadrados, concebidos para uso individual o familiar, que se complementan con amplias zonas comunes

El Ayuntamiento de Valleseco, Gran Canaria, ha iniciado el procedimiento de licitación de las obras para la construcción del primer proyecto público de vivienda colaborativa (‘cohousing’) de Canarias, con 14 alojamientos de carácter residencial.

Valleseco saca a licitación la primera comunidad pública de vivienda colaborativa o ‘cohousing’ de Canarias. Ayuntamiento de Valleseco.

Se trata de una actuación pionera en Canarias que permitirá poner en marcha alojamientos orientados a fomentar la vida comunitaria, el autoconsumo energético y la fijación de población en el medio rural, ha destacado el Consistorio.

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio del expediente de contratación de la obra denominada «Edificio destinado a la implantación y fomento del ‘cohousing’ y viviendas colaborativas en el término municipal de Valleseco», que se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

La actuación sale a licitación con un presupuesto base de 1.874.878,72 euros (IGIC incluido) y un valor estimado del contrato de 1.752.233,10 euros, financiado por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Valleseco.

Modelo residencial innovador y socialmente sostenible

Así, las obras tendrán un plazo de ejecución de doce meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de diciembre de 2025 a las 14.00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 29 de diciembre de 2025.

Con este proyecto, se busca implementar un modelo residencial innovador y socialmente sostenible mediante la rehabilitación de una vivienda tradicional situada en la calle Párroco Marrero Díaz, 12, así como su ampliación hacia dos fincas rústicas anexas, conformando un espacio residencial de aproximadamente 2.200 metros cuadrados de superficie total.

Además, el complejo contará con 14 alojamientos privados, cada uno de unos 25 metros cuadrados, concebidos para uso individual o familiar, que se complementan con amplias zonas comunes, entre las que destacan una cocina compartida, espacios de convivencia, huertos comunitarios, vegetación vertical y zonas de aparcamiento.

Gestión a través de una cooperativa de personas usuarias

Este modelo de vivienda colaborativa promueve una forma de vida basada en la cooperación, el apoyo mutuo y la optimización de recursos, incorporando además criterios de eficiencia energética y autoconsumo, alineados con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica.

Las viviendas estarán destinadas a conformar una comunidad pública colaborativa, que será gestionada a través de una cooperativa de personas usuarias, garantizando un uso vitalicio de los alojamientos, bajo criterios de convivencia, corresponsabilidad y participación activa de los residentes.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, ha señalado que «este proyecto sitúa al municipio como referente en Canarias en innovación social y residencial, demostrando que desde lo público se pueden impulsar soluciones valientes frente al reto demográfico».

También, el primer edil ha añadido que «la vivienda colaborativa es una herramienta clave para atraer población, generar arraigo y fortalecer el tejido social de Valleseco«.