Valverde ha comenzado este lunes las pruebas físicas de la oposición para acceder al cuerpo policial del municipio

Informa: RTVC

Valverde ha comenzado este lunes las pruebas físicas del proceso selectivo de concurso-oposición para acceder a las cuatro plazas de Policía Local convocadas en el municipio. Más de 130 personas se han presentado este lunes a la primera jornada de realización de pruebas físicas, que se realizan entre los días 3 y 4 de noviembre en el Campo de Fútbol Francisco Expósito ‘Chito’ de la Villa capitalina.

La capital herreña lleva seis años contando con un único agente de Policía Local. El alcalde del municipio, Carlos Brito, ha celebrado este lunes el comienzo del proceso selectivo, calificándolo como «día histórico para Valverde».

Brito señala que la finalidad de esta convocatoria es poder reforzar la plantilla de la Policía Local en Valverde, para contar con una plantilla fija de cinco agentes. De esta forma, se mejorará la seguridad y el servicio prestado a los vecinos del municipio.