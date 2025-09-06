Valverde elige ‘El Cine de Terror’ como alegoría del Carnaval 2026

La alegoría ganadora se impuso en una votación popular frente a otras siete propuestas

El Ayuntamiento de Valverde, en El Hierro, anunció este viernes que ‘El Cine de Terror’ será la alegoría del Carnaval 2026. La propuesta se impuso en la consulta popular organizada en redes sociales. La votación, realizada en el perfil oficial de Facebook del consistorio, enfrentó ocho propuestas y reunió a numerosos vecinos en torno a la decisión del futuro carnaval herreño.

Imagen de archivo | Ayuntamiento de Valverde

Una votación reñida

‘El Cine de Terror’ obtuvo el 21,7% de los apoyos. ‘Sentir de Ritmos Latinos’ y ‘El lejano Oeste’ quedaron empatados en segundo lugar con un 13,2% cada uno.

Las demás opciones, como ‘Los fabulosos años 20’ (12,3%), ‘Cavernícolas y Trogloditas’ (11,3%), ‘Superhéroes’ (10,4 %), ‘La Antigua Grecia y El Imperio Romano’ (10,4 %) y ‘El mundo de las herramientas’ (7,5 %), también tuvieron respaldo, pero no lograron superar la preferencia por el género cinematográfico.

El alcalde, Carlos Brito, y la concejala de Fiestas, Elizabeth Gutiérrez, celebraron el resultado. Ambos destacaron el potencial creativo que ofrece la alegoría elegida. Según subrayaron en un comunicado, el carnaval abrirá “un abanico inmenso de posibilidades para la imaginación”, con disfraces, decorados y espectáculos pensados para todas las edades.