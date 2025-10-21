Valverde licita el mantenimiento del ciclo integral del agua

El presupuesto ronda los 300.000 euros y tendrá dos años de plazo de ejecución

El Ayuntamiento de Valverde sacó este martes a licitación pública el servicio, mantenimiento y conservación del ciclo integral del agua en el municipio herreño, con un presupuesto base de licitación de 336.340 euros y un plazo de ejecución de dos años.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 18 de noviembre, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Mejora del servicio

Según informó el consistorio, el contrato incluye el control de la calidad del agua de consumo humano, la medición y control del cloro, la vigilancia de depósitos y puntos de muestreo, así como un servicio de retén 24 horas de atención de averías y emergencias que afecten al abastecimiento de agua o la vía pública.

También contempla el mantenimiento y limpieza de la red de saneamiento, las EDAR de Valverde y El Tamaduste, así como los vasos de la piscina municipal de La Caleta.

El alcalde de la capital herreña, Carlos Brito, señaló que este contrato reforzará la calidad del servicio, mejora la respuesta ante incidencias y garantizará el control del agua que consumen los vecinos del municipio.