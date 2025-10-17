Detenido por robar pájaros y encerrarlos en tuppers

La investigación permitió esclarecer varios robos nocturnos y se pudo recuperar a los pájaros a los que tenía encerrados en tuppers sin ventilación

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, ha logrado resolver varios delitos que, en un primer momento, parecían no tener conexión entre sí. Gracias a la labor conjunta de los agentes del Área de Investigación y del servicio de Atención al Ciudadano, se consiguió relacionar cuatro expedientes distintos con un mismo individuo: tres robos nocturnos y un delito contra los animales.

El trabajo de análisis de grabaciones de seguridad y el cruce de información fueron determinantes para establecer un vínculo claro e inequívoco entre los hechos. Terminó con la detención del presunto autor el pasado 6 de octubre.

JIlguero, uno de las especies de pájaros que mantenía encerrados en tupper

Robo de pájaros

Las diligencias practicadas han permitido imputar provisionalmente al detenido cuatro presuntos delitos de robo con fuerza y un delito leve de hurto. Los robos se produjeron entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre de 2025 en terrazas de viviendas y fincas rústicas situadas en la localidad de Vecindario. El autor habría utilizado el escalo y la fractura de puertas o muros perimetrales como modus operandi principal.

Entre los bienes sustraídos se encuentran varias especies de pájaros de alto valor —como jilgueros, camachuelos mexicanos, camachuelos nórdicos, verdecillos, pardillos comunes y verderones mutados—. Están valoradas aproximadamente en unos 700 euros. Asimismo, se recuperaron focos solares y bebidas alcohólicas que, en uno de los incidentes, alcanzaron un valor cercano a los 500 euros.

Los delitos se produjeron en horario nocturno, dentro de un radio próximo de la localidad. Esto, asegura la Guardia Civil, evidencia la intención del autor de actuar con discreción para obtener un beneficio económico inmediato o con fines de consumo personal.

Malos tratos a los animales

Durante la investigación, y dentro del expediente principal por robo con fuerza, los agentes detectaron además indicios de un posible delito de malos tratos contra los animales. La víctima del robo de aves comprobó que estos se encontraban en mal estado de salud.

Los pájaros estaban dentro de un recipiente de plástico (tupper) sin ventilación. Esto comprometió su supervivencia y causó un deterioro irreversible en su capacidad para el canto. Según la declaración del propietario, el trato recibido por parte del presunto autor puso en grave peligro la vida de los animales. Les ocasionó sufrimiento y secuelas permanentes, presumiendo que pueden morir debido al maltrato causado.

La investigación continúa abierta para determinar la responsabilidad total del detenido en los hechos y esclarecer las circunstancias en que se produjeron tanto los robos como el posible maltrato animal.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de guardia de San Batolomé de Tirajana.