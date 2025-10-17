La antena cuenta con más de 25 metros de altura y se instalaría cerca de las viviendas y una cancha deportiva

Declaraciones de: María Armas, Plataforma Vecinos de Masdache

Vecinos de Masdache, en Lanzarote han pedido que se paralice, la instalación de una torre de comunicaciones de más de 25 metros instalada cerca de viviendas y una cancha deportiva.

Imagen archivo RTVC.

La plataforma vecinal ha asegurado que la antena está en suelo protegido de La Geria. Además, llevan semanas solicitando el expediente completo y el informe urbanístico al ayuntamiento de Tías. De momento, el consistorio no se ha pronunciado públicamente.