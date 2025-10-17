La antena cuenta con más de 25 metros de altura y se instalaría cerca de las viviendas y una cancha deportiva
Vecinos de Masdache, en Lanzarote han pedido que se paralice, la instalación de una torre de comunicaciones de más de 25 metros instalada cerca de viviendas y una cancha deportiva.
La plataforma vecinal ha asegurado que la antena está en suelo protegido de La Geria. Además, llevan semanas solicitando el expediente completo y el informe urbanístico al ayuntamiento de Tías. De momento, el consistorio no se ha pronunciado públicamente.