Residentes alertan de problemas de suciedad, ruidos y riesgos en la seguridad del litoral en épocas de menor afluencia

Vídeo RTVC.

Los vecinos de Arucas han manifestado su malestar por la masificación de la playa de El Puertillo, uno de los principales puntos de baño y ocio del municipio.

Aseguran que la elevada afluencia de visitantes, especialmente en verano, provoca problemas de suciedad y ruidos constantes, que alteran la tranquilidad de la zona.

Las quejas vecinales no solo se centran en el impacto medioambiental y en la convivencia diaria, sino también en la seguridad del litoral. Explican que durante los meses de invierno y otoño, cuando la actividad de bañistas es mucho menor, no existe un servicio de vigilancia permanente, lo que consideran un riesgo añadido para quienes utilizan la playa fuera de temporada alta.

Los vecinos denuncian la masificación y la acumulación de basura en El Puertillo

Los residentes insisten en que la presión humana sobre el entorno compromete tanto la calidad de vida en el barrio como la conservación del espacio costero.