Los vecinos de El Fraile volverán a protestar por el agua

El suministro de agua continúa siendo un problema en el núcleo de El Fraile, en muchas ocasiones no llega o la presión es insuficiente

Informa: RTVC.

Los vecinos de El Fraile, en Arona, anuncian nuevas protestas para que el suministro de agua llegue a sus casas.

Los vecinos llevan desde antes del verano con problemas en el suministro de agua.

Cada día, denuncian, sufren cortes intermitentes y la presión es tan baja que no pueden cubrir las necesidades domésticas. La población de este núcleo del sur asegura que tienen que asumir un sobrecoste al tener que comprar garrafas de agua y lavar la ropa en las lavanderías.

Obras del ayuntamiento

El ayuntamiento de Arona ha convocado una reunión para informar de los trabajos en las tuberías iniciados en junio. El consistorio ha emitido un comunicado en el que indica que la próxima semana tratará con los vecinos el desarrollo de las obras.

Las tuberías están obsoletas y en la primera fase de los trabajos aseguraron que estaría colocadas las nuevas. Con esta primera instalación han comentado desde el consistorio que mejoraría el abastecimiento. La red mide 1.120 metros y anunciaron que en agosto quedaría colocada la mayoría de los tramos.