El Ayuntamiento busca las causas del mal olor con análisis del agua

Los vecinos de Melenera y Salinetas, en Telde, Gran Canaria, han alertado sobre un persistente mal olor que ha invadido las playas desde hace varios días, junto con agua aceitosa y restos en las orillas.

Ante la situación, los residentes han presentado un escrito al Ayuntamiento exigiendo medidas urgentes para resolver el problema. El consistorio local ha respondido indicando que se están realizando análisis del agua e inspecciones submarinas para identificar el origen del mal olor.

A pesar de la intervención municipal, los vecinos insisten en señalar a las piscifactorías cercanas a la costa como responsables del episodio. “Lo que está pasando, y lo hemos visto otras veces, es que el mal olor proviene de las jaulas de las piscifactorías».

En este contexto, los vecinos demandan que el Ayuntamiento tome medidas más enérgicas para proteger la salud pública y el medio ambiente. La falta de soluciones definitivas ha generado malestar, ya que consideran que el municipio no ha actuado con la urgencia que la situación requiere.

Este episodio no es el primero que se produce en la zona aunque el Consistorio local insiste en que no es necesario cerrar las playas. Por otro lado, los vecinos piden acciones más decididas para solucionar un problema que afecta tanto al medio ambiente como a la salud pública.