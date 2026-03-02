Los asistentes llevaban desde el pasado viernes concentrados en la zona de La Punta bajo el pretexto de celebrar la espiritualidad

El municipio palmero de Tijarafe ha sido escenario durante este fin de semana de un evento multitudinario que ha alterado la tranquilidad de sus vecinos. Unas 500 personas se han congregado desde el pasado viernes en una gran fiesta tipo ‘rave’ celebrada en la zona de La Punta.

Vídeo RTVC

Según han justificado los propios participantes de la convocatoria, el objetivo de este encuentro ininterrumpido era la celebración de la espiritualidad. Sin embargo, esta multitudinaria concentración ha generado un profundo malestar entre los residentes locales.

Las principales quejas vecinales durante estos días se han centrado en la imposibilidad de encontrar aparcamiento en la zona y en las constantes molestias ocasionadas por el volumen de la música.

Ocupación de terrenos y ruido incesante

Richard Schön, uno de los vecinos directamente afectados por el evento, ha denunciado públicamente las consecuencias de esta fiesta. El residente lamenta que, con la «música a tope», ha resultado totalmente imposible concentrarse para trabajar o conciliar el sueño.

Además, Schön ha querido subrayar la gravedad de la situación al señalar que los participantes se instalaron en un terreno que no es de su propiedad.

Por este motivo, los vecinos afectados no han dudado en calificar la celebración de esta concentración como un acto completamente ilegal.

Un riesgo para los equipos de rescate

La preocupación vecinal ha sido compartida también por el Ayuntamiento de Tijarafe, que alerta sobre los riesgos derivados de estas convocatorias no autorizadas.

La alcaldesa del municipio, Yaiza Cáceres, ha hecho un llamamiento público para alertar sobre el peligro de este tipo de organizaciones. Cáceres ha advertido especialmente sobre la falta de planificación y de cuidado a la hora de habilitar los accesos al lugar de la celebración.

La regidora municipal ha sido tajante al asegurar que, en caso de haberse producido cualquier incidente, los medios de emergencia habrían tenido muchos problemas para poder acceder e intervenir a tiempo.